Настоящая хулиганка: Тина Кароль вернулась к своему бунтарскому образу

Новости шоу бизнеса:Украинская певица Тина Кароль поразила перевоплощением для выпуска "Танцев со звездами 2019".

На шоу артистка предстала в брутальном образе, который уже демонстрировала в 2011 году.

10 ноября в Украине прошел один из самых интересных выпусков "Танцев со звездами 2019". Все потому, что участники должны были подготовить к прямому эфиру две постановки, одну из которых исполнили под пение украинских певиц. В частности, помогать звездным парам согласились Джамала, Ассоль (katya), Надежда Мейхер и Алена Винницкая, группа "Время и Стекло", Тина Кароль. Однако выступление поп-дивы больше всего поразило поклонников проекта.

Сейчас сеть заполонили эффектные фото Тины Кароль с четвертьфинала "Танцев". Перед зрителями певица предстала в широких джинсах-бойфрендах, белом топе и накидке с лаковыми вставками. Брутальности ее образу добавил парик с короткими волосами и макияж с акцентом на красные губы. Кроме этого, Тина Кароль вышла на сцену не в изящных туфлях или босоножках на каблуках, а в массивных кроссовках, что тоже ошеломило ее поклонников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@tina_karol) 11 Ноя 2019 в 12:00 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@_fantina) 11 Ноя 2019 в 12:19 PST

Такой образ Тина Кароль уже примеряла в 2011 году, поэтому выбрала именно его для исполнения песни "Зачем я знаю". Под эмоциональный трек выступили Ксения Мишина и Евгений Кот. Звездная пара призналась, что хочет сделать особое выступление, которое будет не менее качественным, чем трек Тины Кароль. И это участникам удалось: их фристайл вызвал восторг у Григория Чапкиса.