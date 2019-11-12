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Настоящая хулиганка: Тина Кароль вернулась к своему бунтарскому образу

Настоящая хулиганка: Тина Кароль вернулась к своему бунтарскому образу
18:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская певица Тина Кароль поразила перевоплощением для выпуска "Танцев со звездами 2019".

На шоу артистка предстала в брутальном образе, который уже демонстрировала в 2011 году.

10 ноября в Украине прошел один из самых интересных выпусков "Танцев со звездами 2019". Все потому, что участники должны были подготовить к прямому эфиру две постановки, одну из которых исполнили под пение украинских певиц. В частности, помогать звездным парам согласились Джамала, Ассоль (katya), Надежда Мейхер и Алена Винницкая, группа "Время и Стекло", Тина Кароль. Однако выступление поп-дивы больше всего поразило поклонников проекта.

Сейчас сеть заполонили эффектные фото Тины Кароль с четвертьфинала "Танцев". Перед зрителями певица предстала в широких джинсах-бойфрендах, белом топе и накидке с лаковыми вставками. Брутальности ее образу добавил парик с короткими волосами и макияж с акцентом на красные губы. Кроме этого, Тина Кароль вышла на сцену не в изящных туфлях или босоножках на каблуках, а в массивных кроссовках, что тоже ошеломило ее поклонников.

 
 
 
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Такой образ Тина Кароль уже примеряла в 2011 году, поэтому выбрала именно его для исполнения песни "Зачем я знаю". Под эмоциональный трек выступили Ксения Мишина и Евгений Кот. Звездная пара призналась, что хочет сделать особое выступление, которое будет не менее качественным, чем трек Тины Кароль. И это участникам удалось: их фристайл вызвал восторг у Григория Чапкиса.

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Все по теме:

Премьера, Тина Кароль, Стиль, Песня, Певица, Украинская певица, Новый имидж, Танцы со звездами 2019.
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