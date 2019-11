В шикарном платье от Givenchy: Шарлиз Терон блистала на красной дорожке в Нью-Йорке

Новости шоу бизнеса:Знаменитость решила на день забыть о грубых образах, предпочтя изящное платье от Givenchy.

44-летняя голливудская актриса Шарлиз Терон сумела поразить всех своих поклонников.

11 ноября в Нью-Йорке состоялась ежегодная церемония награждения премиями Women Of The Year Awards. Мероприятие организовал журнал Glamour, поэтому немало голливудских звезд посетили светское событие. В 2019 году среди гостей церемонии были Джейн Фонда, Бизи Филиппс, Брук Шилдс, Анна Винтур. Однако их сумел затмить эффектный выход Шарлиз Терон.

На красной дорожке Women Of The Year Awards она появилась в белоснежном наряде от бренда Givenchy. Платье-русалка было без бретелек, а низ – стильно украшенный перьями. К образу Шарлиз Терон подобрала босоножки на каблуках и сделала себе элегантную укладку волос. Едва заметный дневной макияж завершил эффектный look актрисы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Mondays amirite? Публикация от Charlize Theron (@charlizeafrica) 11 Ноя 2019 в 3:51 PST

Шарлиз Терон не только покрасовалась перед камерой в элегантном платье, но и получила премию Women Of The Year Awards. Отличие вручают женщинам, достигшим выдающихся успехов в мире кино, шоу-бизнеса, моды, спорта, науки, образования и других областях. По мнению организаторов шоу, именно Шарлиз Терон должна быть лауреатом, ведь она не боится браться за сложные роли и сыграла в актуальной киноленте "Секс-бомба" о харассменте.

Премию актрисе вручала коллега по резонансному фильму Кейт Маккиннон, которая призналась, что Шарлиз – одна из самых гениальных актрис современности. На это Терон ответила во время своей речи.

Во мне больше нет ничего гламурного. Вы испортили меня самым прекрасным образом. Спасибо, Кейт, за такие слова. Для меня было большой честью работать с такой невероятно смешной и талантливой актрисой, – отметила Шарлиз Терон.

За последний месяц Шарлиз Терон часто представала перед журналистами в довольно грубых образах. Даже вечерние платья она с легкостью лишала элегантности. Кроме этого, Шарлиз привлекала внимание СМИ кожаными нарядами, сочетая их с классическими вещами из своего гардероба.