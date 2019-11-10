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Известная украинская певица Alyosha кардинально сменила имидж (Фото)

Известная украинская певица Alyosha кардинально сменила имидж (Фото)
22:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Известная певица Alyosha (настоящее имя – Елена Кучер-Тополя) решила изменить свой образ. Известная блондинка перекрасила волосы в трендовый розовый оттенок.

Alyosha – одна из представительниц украинского шоу-бизнеса, которая не боится менять свой имидж. Более того, артистка охотно экспериментирует, перекрашивая свои волосы с белокурого в рыжий, пепельный и даже черный с розовым цвет. На днях Alyosha в очередной раз потрясла поклонников, опубликовав на инстаграм странице снимок с бледно-розовыми локонами.

В заметке звезда не объяснила, с чем связано ее внезапное изменение имиджа. Однако Alyosha дала советы своим поклонницам, призывая их находить время для ухода за собой.

"Быть красивой просто! Трать время на себя. Даже когда кажется, что нет никакой возможности, находи время для хобби или отдыха. Хорошо наряжайся. Все мы девушки и всем нам иногда хочется надеть что-то хорошее и пойти на бал, даже если это новые джинсы и кинотеатр. Меняй свой образ. Не бойся экспериментировать!" – призвала она.

 
 
 
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Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger)  

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Интересно, что Alyosha – не единственная артистка, которая решилась перекрасить волосы в оттенок розового. Недавно Леся Никитюк также предстала перед поклонниками с новым имиджем. Телеведущая запустила челлендж, в котором подписчики ее блога решались на воплощение мечты, которую давно не могли реализовать.

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Дети, Семья, Знаменитости, Певица, Артистка, Alyosha.
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