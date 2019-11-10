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Звезда культового фильма снялся в ярком новогоднем ролике (Видео)

Звезда культового фильма снялся в ярком новогоднем ролике (Видео)
20:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Один из самых успешных детей-актеров в истории Голливуда Маколей Калкин снялся в рождественской рекламе носков.

Шведский бренд Happy Socks снял новогодний ролик, главный герой которого возмужавший Маколей Калкин. Он не только позировал перед объективами камер, но и стал дизайнером одной из пар носков.

В преддверии рождественских праздников популярность Маколея Калкина растет в разы. Несмотря на то, что премьера легендарного фильма "Один дома" состоялась 29 лет назад, образ главного персонажа Кевина Маккаллистера является актуальным и до сих пор. 

Шведский бренд носков Happy Socks снял новогодний ролик, главным героем которого стал звезда "Один дома".

Маколей Калкин в видеоролике "Naughty or Nice" предстал в образе взрослого Кевина Маккаллистера. Актер, одетый в свитер с оленями и пестрые носки в крупный горох, позирует с игуаной. Калкин также рассказал о своем отношении к Рождеству.

 
 
 
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Публикация от Happy Socks (@happysocks)

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"Каждый день – праздник, кроме, как вы знаете, самих праздников. Я стал слишком стар для всего этого дерьма", – поделился актер.

В компании рассказали, что Маколей Калкин участвовал в создании новой коллекции. Он стал дизайнером одной из пар носков. К модели он добавил принт заячьих ушей, проведя параллели со своим подкастом BunnyEars.

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Все по теме:

Знаменитости, Звезды, Один дома, Маколей Калкин, Кевин, Naughty or Nice, Новогодная реклама, Happy Socks, Кевин Маккаллистер.
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