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Monatik покоряет новые вершины: певца пригласили в офис Apple в Лос-Анджелесе (Фото)

Monatik покоряет новые вершины: певца пригласили в офис Apple в Лос-Анджелесе (Фото)
16:01 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры:Украинский артист начал сотрудничество с международной компанией Apple Music.

Дмитрий Монатик, который на днях побывал со своей семьей в Диснейленде, сообщил о многообещающем сотрудничестве с американской компанией Apple Music.

Радостной новостью певец поделился на своей официальной странице в Instagram.

"Благодарен за приглашение Apple Music и Beats1. Совсем скоро много новостей и премьер", - говорится в сообщении.

 
 
 
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Благодарен за приглашение @applemusic и @beats1official . Совсем скоро много новостей и премьер #MadeWithLoveAndRhythm #КМечтамБежать

Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Примечательно, что Дмитрий Монатик - единственный артист из стран СНГ, которого пригласили в главный офис Apple Music.

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Уточним, что в компанию входит также популярная на весь мир интернет-радиостанция Beats 1.

Главной особенностью радиостанции является то, что музыка для трансляции в прямом эфире подбирается вручную известными исполнителями, к которым можно причислить Элтона Джона, Фаррелла Уильямса, Дрейка. Вещание ведется сразу из трех крупных городов: Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Лондона.

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Все по теме:

Apple, Лос-Анджелес, Дмитрий Монатик, Монатик, Apple Music, Beats 1, Radio Beats1.
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