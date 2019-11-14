Monatik покоряет новые вершины: певца пригласили в офис Apple в Лос-Анджелесе (Фото)

Новости культуры:Украинский артист начал сотрудничество с международной компанией Apple Music.

Дмитрий Монатик, который на днях побывал со своей семьей в Диснейленде, сообщил о многообещающем сотрудничестве с американской компанией Apple Music.

Радостной новостью певец поделился на своей официальной странице в Instagram.

"Благодарен за приглашение Apple Music и Beats1. Совсем скоро много новостей и премьер", - говорится в сообщении.

Примечательно, что Дмитрий Монатик - единственный артист из стран СНГ, которого пригласили в главный офис Apple Music.

Уточним, что в компанию входит также популярная на весь мир интернет-радиостанция Beats 1.

Главной особенностью радиостанции является то, что музыка для трансляции в прямом эфире подбирается вручную известными исполнителями, к которым можно причислить Элтона Джона, Фаррелла Уильямса, Дрейка. Вещание ведется сразу из трех крупных городов: Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Лондона.