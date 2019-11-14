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Группа Drezden выпустили космический клип на песню "Эдельвейс" (Видео)

Группа Drezden выпустили космический клип на песню "Эдельвейс" (Видео)
17:48 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:"Эдельвейс" - заглавный сингл второго альбома Drezden, релиз которого состоится в скором времени.

Сергей Михалок и группа Drezden представили новый клип и песню "Эдельвейс". 

"Эдельвейс" - заглавный сингл второго альбома Drezden, релиз которого состоится в скором времени. 

Автором видеоклипа стала популярный минский фотограф Каролина Полякова. Участие в съемках видео, помимо самого Сергея Михалка, приняла и его жена, актриса Светлана Зеленковская. Как и в предыдущих работах коллектива, в клипе полно загадок и скрытых смыслов, искать которые поклонникам придется самим.

"Рассказ о долгом бесконечном возвращении домой, рвении и об ожидании и надежде скорее быть настоящими в самой лучшей компании. О возможности трансформировать тоску в творчество и любовании образами из воронки фантазии. "Эдельвейс" — это история о космическом притяжении между вселенными, заключенными в человеческие тела, где Земля — проводник", - рассказала режиссер клипа.

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Drezden – сольный проект Сергея Михалка, в котором он открывает для всех почитателей еще одну сторону своего творчества. Дебютный альбом группы вышел в 2018 году. Все это время музыканты работали над вторым альбомом и концертной программой, презентация которой состоится в ближайшее время.

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Все по теме:

Музыка, Клип, Новый клип, Песня, Дрезден, Сергей Михалок, Эдельвейс, Новые пести.
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