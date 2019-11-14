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Джамала записала саундтрек к драме о Голодоморе "Цена правды": когда премьера клипа

Джамала записала саундтрек к драме о Голодоморе "Цена правды": когда премьера клипа
22:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Джамала стала автором песни, которая расскажет о геноциде украинского народа в историческом фильме "Цена правды".

Он касается страшных открытий, которые сделал валлийский журналист Гарет Джонс в Украине. Фильм появится в прокате 28 ноября. Премьера клипа на песню "Цена правды" состоится накануне Дня памяти жертв голодомора.

28 ноября в украинский прокат выходит фильм, рассказывающий историю валлийского журналиста Гарета Джонса. Именно он первым открыто заговорил о Голодоморе в Украине. Певица Джамала, которая на весь мир презентовала болезненную историю о геноциде крымскотатарского народа, стала автором саундтрека, который прозвучит в финальных титрах фильма.

Фильм "Цена правды" – это драматический рассказ о геноциде украинского народа в 1932 – 1933 годах. Музыку к песне Джамала написала самостоятельно, слова – в соавторстве с Викторией Платовой. Премьера клипа на песню "Цена правды" состоится накануне Дня памяти жертв голодомора и украинской премьеры фильма.

"Меня поразила история, которая стала основой для фильма. События ленты разворачиваются во время одного из самых трагических периодов, который замалчивался десятилетиями. В центре повествования обычный журналист, который проявляет настоящий героизм, чтобы донести информацию о Голодоморе мировой общественности. Как мы знаем, люди, которые не боятся и борются за правду, платят за это высокую цену. Мне близка эта идея, она во многом перекликается с моим творчеством", – поделилась впечатлениями Джамала.

 
 
 
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Публикация от(@jamalajaaa)

На страницах социальных сетей Джамала призналась, что предложение о записи саундтрека получила еще летом. Сюжет и сама история поразили звезду так, что она написала первую версию песни сразу. Но певица решила ее усовершенствовать.

"Затем снова пересмотрела тизер, прочитала все, что смогла про Гарета Джонса, о голодоморе, о силе этих людей и настоящей цене правды. И написала новую песню. "О, уже лучше", – сказала уверенно я себе и позволила показать ее продюсерам фильма", – рассказала певица о закулисье работы.

Кроме того, Джамала только заинтриговала своих поклонников кадрами со съемок клипа на песню "Цена правды". В нем певица появится в сопровождении оркестра. Как сообщила звезда, зрители смогут увидеть видеоработу уже 22 ноября.

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"Мы благодарны, что к работе над таким важным фильмом, как "Цена правды", присоединилась Джамала. Песня, которую Джамала написала, вызывает невероятно сильные эмоции, и полностью соответствует смыслам и посылам истории фильма. Премьера песни и музыкального видео состоится в ближайшее время, и мы надеемся, что наша совместная работа найдет в аудитории отзыв и поможет почувствовать глубже ту историю, которую рассказывает Агнешка Холланд в своем фильме", – отмечает продюсер ленты Егор Олесов.

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