MamaRika выпустила яркую песню-предостережение для девушек "Дурненька" (Видео)

Новости культуры:Вместе с выходом оригинальной версии был выпущен и ремикс, над которым потрудились DJ Shnaps и DJ Sanya Dymov.

Украинская певица MamaRika, выпустившая ранее лирик-видео на сингл "Я полум'я", презентовала новую песню "Дурненька".

"Дурненька" - про стандартную ситуацию, когда девушка влюбляется в парня, а он разбивает ей сердце. Она понимает, что происходит что-то не то, но продолжает его любить из-за нехватки опыта.

"Я помню себя в этом возрасте, где-то лет в 16, когда я влюблялась не в тех парней. Видела, как они флиртуют с другими девушками, мне было очень больно, но я ничего не могла с этим поделать. И как бы я не хотела разлюбить, мое сердце говорило иначе, потому что была маленькая и глупая", - рассказала певица.

Кроме того, вместе с выходом оригинальной версии "Дурненька" был выпущен и ремикс, над которым потрудились DJ Shnaps и DJ Sanya Dymov.

Напомним, что российский рэп-дуэт HammAli & Navai удивил сеть, выпустив песню на украинском языке. Композиция под названием "Я закохався" вышла совместно с артистом российского музыкального лейбла BlackStar Мишей Марвином, который родился в Черновцах.