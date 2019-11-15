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Селин Дион презентовала клип на песню "Courage" (Видео)

Селин Дион презентовала клип на песню "Courage" (Видео)
15:13 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Всемирно известная канадская попдива порадовала поклонников роскошным черно-белым клипом.

Песня вошла в одноименный альбом Селин Дион "Courage", премьера которого состоится уже сегодня, 15 ноября. В альбом войдут 12 треков.

Для 51-летней Селин Дион альбом "Courage" станет 12 в ее творческой карьере. Сейчас представлены лишь 4 трека, которые войдут в него. Однако уже сегодня мы сможем услышать остальные хиты, которые обречены на популярность.

"Courage" – лаконичный клип, снятый как черно-белое кино. В кадре Селин Дион появляется в черном латексном платье. Это эмоциональное видео, полное личных переживаний и внутренней силы. Свой новый альбом певица посвящает мужеству.

Я думаю, что прошла через многое. И жизнь дала мне возможность ... найти внутреннюю силу, мужество и продолжать идти дальше. А потом появилась песня под названием "Courage". У меня не было сомнений, как назвать альбом, – поделилась Селин Дион.

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Сейчас поклонники канадской певицы могут насладиться четырьмя песнями из альбома "Courage". Все они были обнародованы осенью этого года."Flying on my own", "Lying down" и "Imperfections" по праву можно считать настоящим откровением звезды. Хотя автором слов является не сама Селин Дион, но ей удается очень точно передать главный месседж песен.

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Музыка, Клип, Селин Дион, Песня, Courage.
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