MARUV отменила свое выступление в России: подробности

Однако MARUV имела неутешительные новости для своих иностранных поклонников. По состоянию здоровья звезда не смогла вылететь из аэропорта.
Звезда жанра электронной музыки вынуждена была отменить свое выступление в Уфе. MARUV пригласили на празднование четвертой годовщины радио Energy. По этому случаю компания организовала целый фестиваль в пятницу, 15 ноября.
О своем отсутствии на праздновании звезда сообщила поклонников в инстаграм-сторис. В то время она осуществляла пересадку в аэропорту.
"Друзья, Уфа. Все, кто сегодня собирались на фестиваль Energy на мое выступление! К сожалению, меня там не будет. Мне стало очень плохо во время пересадки. Я даже не вылетела к вам. Мне очень жаль. Надеюсь, мы с вами еще обязательно увидимся", – объяснила ситуацию певица.
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Можно предположить, что причиной плохого самочувствия звезды стало переутомление. В последнее время она активно работает над новым альбомом "Hellcat Story", два трека из которого обнародовала на днях.
"Обязательно следите за своим здоровьем. Помните, что нужно достаточно спать и нормально питаться. Иначе будете очень сильно болеть, как я", – рассказала MARUV.
Российские поклонники MARUV были возмущены такой новостью. Все они жаловались на испорченные планы и сетовали на то, что на самом деле звезда даже не планировала приезжать в Уфу. Вместо MARUV на сцене появились другие артисты, появление которых разочаровалj публику. По словам поклонников исполнительницы, о ситуации им сообщили в конце фестиваля. Однако организаторы концерта пообещали вернуть средства всем тем, кто приобрел билеты на выступление MARUV.