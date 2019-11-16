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MARUV отменила свое выступление в России: подробности

MARUV отменила свое выступление в России: подробности
18:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Украинская исполнительница продолжает гастролировать в России, где ее недавно признали певицей года.

Однако MARUV имела неутешительные новости для своих иностранных поклонников. По состоянию здоровья звезда не смогла вылететь из аэропорта.

Звезда жанра электронной музыки вынуждена была отменить свое выступление в Уфе. MARUV пригласили на празднование четвертой годовщины радио Energy. По этому случаю компания организовала целый фестиваль в пятницу, 15 ноября.

О своем отсутствии на праздновании звезда сообщила поклонников в инстаграм-сторис. В то время она осуществляла пересадку в аэропорту.

"Друзья, Уфа. Все, кто сегодня собирались на фестиваль Energy на мое выступление! К сожалению, меня там не будет. Мне стало очень плохо во время пересадки. Я даже не вылетела к вам. Мне очень жаль. Надеюсь, мы с вами еще обязательно увидимся", – объяснила ситуацию певица.

 
 
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Публикация от  (@energy.ufa)

Можно предположить, что причиной плохого самочувствия звезды стало переутомление. В последнее время она активно работает над новым альбомом "Hellcat Story", два трека из которого обнародовала на днях.

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"Обязательно следите за своим здоровьем. Помните, что нужно достаточно спать и нормально питаться. Иначе будете очень сильно болеть, как я", – рассказала MARUV.

Российские поклонники MARUV были возмущены такой новостью. Все они жаловались на испорченные планы и сетовали на то, что на самом деле звезда даже не планировала приезжать в Уфу. Вместо MARUV на сцене появились другие артисты, появление которых разочаровалj публику. По словам поклонников исполнительницы, о ситуации им сообщили в конце фестиваля. Однако организаторы концерта пообещали вернуть средства всем тем, кто приобрел билеты на выступление MARUV.

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