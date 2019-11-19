Семилетняя дочь Бейонсе получила свою первую музыкальную награду (Видео)

Новости культуры:Награды нашли своих победителей в это воскресенье в Лас-Вегасе.

Дочь Бейонсе Блу Айви Картер начала покорять музыкальный олимп уже в 7 лет. На днях девочка была удостоена премии Soul Train Awards за саундтрек к фильму "Король Лев".

Многим церемония запомнилась тем, что одним из лауреатов премии стала старшая дочь Бейонсе и Джей-Зи. Блу Айви получила свою первую музыкальную награду в очень юном возрасте: она стала одним из создателей песни Brown Skin Girl, которая пришлась по душе многим слушателям.

Помимо Картер, в создании композиции участвовали сама Бейонсе, рэпер Saint Jhn и Wizkid. Дочь певицы заявлена не только как исполнитель, но и как автор этой песни. Услышать голос Блу Айви можно в начале и в конце саундтрека. Brown Skin Girl — настоящее семейное достижение, ведь вместе с Бейонсе и своей дочерью над саундтреком работал и Джей-Зи.

Сама Бейонсе не только радуется победам дочки. Пока Блу Айви пробует свои силы в R’n’B, мама готова постоять за нее во время трудностей. Певица хочет сделать имя Блу Айви Картер товарным знаком, но в этом ей препятствует организатор свадеб Венди Моралес, которая назвала так свою компанию. Эту проблему певица решает через суд. Бейонсе утверждает, что ее дочь "культурная икона", поэтому ее имя необходимо запатентовать.