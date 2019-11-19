Певица Билли Айлиш запустила авторскую линейку детской одежды (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Билли Айлиш расширила ассортимент собственной коллекции одежды Blohsh.

17-летняя певица расширяет дизайнерские горизонты, ориентируясь на своих маленьких поклонников. Ее бренд Blohsh существует с прошлого года и разрабатывает для всех желающих одежду из гардероба самой звезды. Но теперь в интернет-магазине можно приобрести стильные детские вещи.

Американская певица активно гастролирует и развивает карьеру в различных отраслях. Она зарабатывает не только вокальными способностями, но и собственным бизнесом. Находясь на пике своей популярности, Билли Айлиш превратила личный имидж в бренд.

Звезда стала дизайнером повседневной одежды. В ее магазине Blohsh можно приобрести вещи от объемных спортивных брюк до масок для сна. С сегодняшнего дня в продаже появилась коллекция для детей.

Даже в детской одежде заметен бунтарский почерк звезды. Здесь не обошлось без любимого кислотного цвета. В эту линейку вошли шорты, худи, шапки, футболки и даже носки.

На своей странице в инстаграме она опубликовала видео, на котором окружена маленькими моделями из своей коллекции. Судя по увлекательным взглядам и искренним детским объятиям, звезда получила истинное наслаждение от такой работы.

Продажа BILLIE EILISH KIDS стартует уже сегодня, 19 ноября.