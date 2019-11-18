Скачать
Понедельник, 18.11.2019
Порошенко о готовящемся подозрении: Они никого не запугают, у них ничего не выйдет
Порошенко о готовящемся подозрении: Они никого не запугают, у них ничего не выйдет
"Наконец получили": предложения "Газпрома" уже в "Нафтогазе"
"Наконец получили": предложения "Газпрома" уже в "Нафтогазе"
Свитолина: В следующем году попытаюсь стать первой ракеткой мира
Свитолина: В следующем году попытаюсь стать первой ракеткой мира
"Человек года" по версии журнала GQ: кого отметили (Фото, Видео)
"Человек года" по версии журнала GQ: кого отметили (Фото, Видео)

"Человек года" по версии журнала GQ: кого отметили (Фото, Видео)

Смотрите фото (6)
"Человек года" по версии журнала GQ: кого отметили (Фото, Видео)
19:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Популярная американская певица и актриса стала "Человеком года" по версии мужского журнала GQ.

Артистка стала "Человеком года" по версии мужского журнала GQ. Кроме нее, глянец отметил Аль Пачино, Роберта де Ниро и рэпера Tyler, The Creator.

Сейчас представители GQ презентовали обложки декабрьского выпуска журнала, на которых появились победители их рейтинга. Главной звездой номера стала Дженнифер Лопес, которую издание назвало "Человеком года". В фотосессии актриса предстала в пикантном кожаном платье и с волнистыми волосами, покорив поклонников GQ красотой.

В интервью Дженнифер Лопес призналась, что готова была бесплатно сниматься в рейтинговом фильме "Мошенницы с Уолл-Стрит". В киноленте она хотела показать, насколько сильными и мудрыми являются женщины. Получив награду "Человек года", Дженнифер Лопес отметила, почему кинолента является особенной в ее творчестве.

 Фото Instagram/gq

"Я чувствую, что это удивительная платформа и одна из крупнейших в мире, чтобы обратиться к людям с посланием, которое должен услышать каждый... Этот фильм создали столько женщин: продюсеры, режиссеры, писательницы и все актрисы, которые исполнили главные роли. Мы долго наблюдали, как мужчины используют женщин в кино, поэтому было весело показать, как все резко обернулось наоборот", – рассказала Дженнифер Лопес.

 Фото Instagram/gq

 Фото Instagram/gq

Не обошла Джей Ло и вопросы о личной жизни. Журналисты мужского глянца поинтересовались, как ей удается сохранять крепкие отношения со спортсменом Алексом Родригесом, учитывая постоянную занятость.

 Фото Instagram/gq

"Мы очень похожи. Мы действительно похожи в поведении и амбициях. Он спортсмен. Он хотел быть лучшим. Я так же. Я просто хочу быть прекрасной в том, что делаю. Мы оба такие трудоголики. Однако нас объединяют наши страсти. Кроме этого, мы очень уважаем друг друга", – объяснила Дженнифер Лопес.

 Фото Instagram/gq

Вспомнила певица и первое знакомство с любимым. Дженнифер Лопес призналась, что на первом свидании она рассказала спортсмену о своем бизнесе и получила ценные советы, как его улучшить.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Jennifer Lopez is GQ's Icon of the Year. See all the photos and read @JLo's #GQMOTY cover story at the link in bio.

Публикация от GQ (@gq)

"Когда я впервые познакомилась с ним, рассказала о своем парфюмерном деле. Он любит такие беседы, поскольку ходил в бизнес-школу и брал частные занятия. И он знал, что я творческий человек, который имеет собственные коллекции одежды, парфюмерные линии и определенный успех в продажах. Поэтому я рассказала ему свою историю. Алекс ответил: "Подожди, что ты говоришь? Сколько ты сделала? Я думаю, что есть лучший способ сделать это", – вспомнила Дженнифер Лопес.

Восходящие звезды: кто возглавил рейтинг TIME 100 Next (Фото, Видео)

Пока авторы глянца опубликовали только выдержки из откровенного интервью Дженнифер Лопес. Кроме этого, в анонсе декабрьского выпуска они рассказали, что актриса – не единственная, кто получил статус "Человека года". Кроме Джей Ло, на обложках издания будут красоваться актеры Аль Пачино, Роберт де Ниро и рэпер Tyler, The Creator.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Человек года, GQ, Аль Пачино, Роберт Де Ниро, The Creator, Дженнифер Лопес, рэпер Tyler.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Объективной реальности не существует: доказано квантовой физикой
02 Выборы в Беларуси: оппозиция не вошла в новый парламент
03 Маникюр 2019: трендовые идеи в холодных оттенках (Фото)
04 Признаки инсульта, знание которых жизненно необходимо
05 Будьте бдительны: очевидные признаки рассеянного склероза
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Выборы в ОТГ: регистрация кандидатов началась
Выборы в ОТГ: регистрация кандидатов началась
Давление на журналистов: Портнов пришел в ОПУ
Давление на журналистов: Портнов пришел в ОПУ
Суд отпустил Гриценко под залог в 2,9 млн грн
Суд отпустил Гриценко под залог в 2,9 млн грн
&quot;Голая&quot; Арктика: Северный Ледовитый океан может лишиться льда
"Голая" Арктика: Северный Ледовитый океан может лишиться льда
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь