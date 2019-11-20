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Среда, 20.11.2019

Именно то, что нужно для души: группа Liloviy выпустила клип на стихи Издрыка (Видео)

Украинская группа Liloviy (проект Алены Коверник) презентовала клип на композицию Amnesia, в которой использовано стихотворение украинского поэта Юрия Издрыка. Режиссером видео стала автор фильма "Коли падають дерева" Марыся Никитюк. "Меня очень зацепила песня по своему масштабу звучания, я в ней увидела космос и первохаос. Поэтому мне хотелось рассказать о самом процессе создания на глобальном уровне: как из дуального мира противоположностей и их взаимодействия рождаются мириады вариантов жизни", – рассказала Никитюк.
112.ua
Фото: facebook.com
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Музыка, Клип, Песня, Юрий Издрык, Liloviy.
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