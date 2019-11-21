Скачать
Четверг, 21.11.2019
Зеленский о делах Майдана: Виновные должны получить наказание
Зеленский о делах Майдана: Виновные должны получить наказание
Сегодня украинцы отмечают День Достоинства и Свободы: программа мероприятий
Сегодня украинцы отмечают День Достоинства и Свободы
Селтик намерен выставить Шведа на трансфер
Селтик намерен выставить Шведа на трансфер
21 ноября - приметы и обряды в Михайлов день
21 ноября - приметы и обряды в Михайлов день

Впервые в Украине выступит даунтемпо группа Bark из Нью-Йорка (Видео)

Впервые в Украине выступит даунтемпо группа Bark из Нью-Йорка (Видео)
09:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pogliad

Новости культуры:Украинцы первыми услышат коллектив перед его большим европейским туром, который запланирован на 2020 год.

Нью-йоркское трио мультиинструменталистов - группа BARK впервые выступит в Украине в ноябре.

"Мы отдаем предпочтение локальной, нишевой музыке и такой, которая нечасто звучит вживую в Украине. Нам очень импонируют те коллективы, где музыкантов объединяют не только общие репетиции, но и общие истории, ценности и дружба", - сказала одна из организаторок выступления группы Алена Каравай.

"Признаюсь, что когда мы впервые услышали BARK, поняли - это и свежая музыка, которая понравится украинцам. А то, что музыканты группы - представители разных культур и стран (Италия, Украина, США), существенно обогащает их общий музыкальный потенциал", - добавила другая организаторка Ольга Дятел. 

Они рассказали, что группа BARK уже отметила свое 5-летие. Это трио мультиинструменталистов различного происхождения, которых объединила страсть к нестандартным комбинациям и музыкальным экспериментам.

Состав группы: Алессио Касалини (гитара, синтезатор и программирование), Маркус Потс (вокал, саксофон) и Алексей Артемов (барабаны, перкуссия и программирование).

"Грэмми-2020": список номинантов музыкальной премии

Алексей - родом из Запорожья, учился в Харькове и Киеве. В студенческие годы переехал в США, и сейчас бывает в Украине несколько раз в год. Музыканты сочетают пост-рок с трип-хопом.

Дебютный коллаборационный релиз Bark EP вышел в конце 2016 года, а в этом году осенью был обнародован "Live in San Francisco 2019".

Сейчас BARK работает над полноформатным альбомом и готовится к туру по Европе.

Услышать BARK можно уже 23 ноября в Киеве. Далее: Харьков - 24 ноября, Днипро - 26 ноября, Одесса - 27 ноября, Черновцы - 28 ноября, Ивано-Франковск - 29 ноября, Львов - 30 ноября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, Песни, Группа BARK, BARK, Группа Bark из Нью-Йорка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Михайлов день 2019: что категорически нельзя делать в этот день
02 "Мне нечего делать в МИД": Зеркаль рассказала о причинах своей отставки
03 Итоги дня 20 ноября: Зеленский в Станице Луганской и скандал в ГБР
04 Штормовой ветер и мороз: сегодня в Украине еще больше похолодает
05 День в ООС: Шестеро раненных
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Байден: Трамп и Путин не хотят, чтобы я стал президентом США
Байден: Трамп и Путин не хотят, чтобы я стал президентом США
Итоги дня 20 ноября: Зеленский в Станице Луганской и скандал в ГБР
Итоги дня 20 ноября: Корабли в Украине и скандал в ГБР
Обострение на Донбассе: Оккупанты усилили обстрелы, много раненых
ООС: Оккупанты усилили обстрелы, много раненых
Михайлов день 2019: что категорически нельзя делать в этот день
Михайлов день 2019: что категорически нельзя делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь