Впервые в Украине выступит даунтемпо группа Bark из Нью-Йорка (Видео)

Новости культуры:Украинцы первыми услышат коллектив перед его большим европейским туром, который запланирован на 2020 год.

Нью-йоркское трио мультиинструменталистов - группа BARK впервые выступит в Украине в ноябре.

"Мы отдаем предпочтение локальной, нишевой музыке и такой, которая нечасто звучит вживую в Украине. Нам очень импонируют те коллективы, где музыкантов объединяют не только общие репетиции, но и общие истории, ценности и дружба", - сказала одна из организаторок выступления группы Алена Каравай.

"Признаюсь, что когда мы впервые услышали BARK, поняли - это и свежая музыка, которая понравится украинцам. А то, что музыканты группы - представители разных культур и стран (Италия, Украина, США), существенно обогащает их общий музыкальный потенциал", - добавила другая организаторка Ольга Дятел.

Они рассказали, что группа BARK уже отметила свое 5-летие. Это трио мультиинструменталистов различного происхождения, которых объединила страсть к нестандартным комбинациям и музыкальным экспериментам.

Состав группы: Алессио Касалини (гитара, синтезатор и программирование), Маркус Потс (вокал, саксофон) и Алексей Артемов (барабаны, перкуссия и программирование).

Алексей - родом из Запорожья, учился в Харькове и Киеве. В студенческие годы переехал в США, и сейчас бывает в Украине несколько раз в год. Музыканты сочетают пост-рок с трип-хопом.

Дебютный коллаборационный релиз Bark EP вышел в конце 2016 года, а в этом году осенью был обнародован "Live in San Francisco 2019".

Сейчас BARK работает над полноформатным альбомом и готовится к туру по Европе.

Услышать BARK можно уже 23 ноября в Киеве. Далее: Харьков - 24 ноября, Днипро - 26 ноября, Одесса - 27 ноября, Черновцы - 28 ноября, Ивано-Франковск - 29 ноября, Львов - 30 ноября.