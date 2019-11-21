Скачать
Четверг, 21.11.2019
Зеленский встретился с египетским бизнесменом (Фото)
Зеленский встретился с египетским бизнесменом (Фото)
Праздник к нам приходит: как пройдут Новый Год и Рождество в Киеве и сколько на это потратят
Как пройдут Новый Год и Рождество в Киеве и сколько на это потратят
СМИ узнали имя победителя Золотого мяча 2019
СМИ узнали имя победителя Золотого мяча 2019
Новый год 2020: главная елка Украины нарядится на кругленькую сумму
Новый год 2020: главная елка Украины нарядится на кругленькую сумму

"Идите на жизнь смело!": Тина Кароль представила новый клип (Видео)

"Идите на жизнь смело!": Тина Кароль представила новый клип (Видео)
22:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль презентовала долгожданный клип на трек "Иди на жизнь".

Выход ролика был анонсированным, поэтому тысячи ее поклонников следили за ютуб-каналом, чтобы одними из первых посмотреть видео.

Как известно, композиция Тины Кароль "Иди на жизнь" стала одной из самых успешных. Впервые трек зазвучал в конце октября 2019 года и сразу же получил бешеную популярность в сети. Сама Тина Кароль отметила, что новый хит стал ее настоящим манифестом. В песне она будто обращается к меломанам с призывом вернуть веру в себя и без колебаний идти к цели.

"Внутри каждого из нас есть маленький ребенок, голос которого нужно и важно слышать на протяжении всей жизни. Кто же предсказывает нам судьбу? Никто, судьба внутри нас! Мы сами себе компас и путеводитель, нужно только правильно и искренне делать свой выбор по жизни! Пусть моя песня поможет заглянуть в свою душу и услышать голос своего внутреннего ребенка. Доверьтесь ему, он подскажет правильный путь. Идите на жизнь смело!"– призвала Тина Кароль.

Тина Кароль откровенно рассказала о своем самом большом страхе (Фото, Видео)

Эти слова и стали основой для клипа. В ролике Тина Кароль предстала в белоснежном кружевном платье и с маленькой девочкой. Так поп-дива символично показала себя и того ребенка, который всегда живет в ее сердце. Артистка стремится прислушиваться к голосу девочки, что буквально изобразила режиссер Анна Пагава. Сам клип снимали в Лос-Анджелесе, поэтому зрители увидят не только эффектные образы поп-дивы, но и непревзойденные пейзажи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, Тина Кароль, Клип.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Михайлов день 2019: что категорически нельзя делать в этот день
02 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 22 ноября
03 В РФ прокомментировали кражу унитазов с украинских военных кораблей
04 У кого сегодня день ангела: значение имени и шикарные СМС поздравления
05 Малоизвестный признак заболевания сердца, о которых стоит помнить каждому
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Обострение на Донбассе: трое украинских военных получили ранения
Обострение на Донбассе: трое украинских военных получили ранения
Экс-глава СБУ Грицак подозревается в госизмене
Экс-глава СБУ Грицак подозревается в госизмене
Министр обороны: Мы хотим &quot;убить&quot; призыв
Министр обороны: Мы хотим "убить" призыв
Как в сказке: королевские сады уже украсили к рождественским праздникам
Как в сказке: королевские сады уже украсили к рождественским праздникам
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь