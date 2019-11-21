"Идите на жизнь смело!": Тина Кароль представила новый клип (Видео)

Новости культуры:Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль презентовала долгожданный клип на трек "Иди на жизнь".

Выход ролика был анонсированным, поэтому тысячи ее поклонников следили за ютуб-каналом, чтобы одними из первых посмотреть видео.

Как известно, композиция Тины Кароль "Иди на жизнь" стала одной из самых успешных. Впервые трек зазвучал в конце октября 2019 года и сразу же получил бешеную популярность в сети. Сама Тина Кароль отметила, что новый хит стал ее настоящим манифестом. В песне она будто обращается к меломанам с призывом вернуть веру в себя и без колебаний идти к цели.

"Внутри каждого из нас есть маленький ребенок, голос которого нужно и важно слышать на протяжении всей жизни. Кто же предсказывает нам судьбу? Никто, судьба внутри нас! Мы сами себе компас и путеводитель, нужно только правильно и искренне делать свой выбор по жизни! Пусть моя песня поможет заглянуть в свою душу и услышать голос своего внутреннего ребенка. Доверьтесь ему, он подскажет правильный путь. Идите на жизнь смело!"– призвала Тина Кароль.

Эти слова и стали основой для клипа. В ролике Тина Кароль предстала в белоснежном кружевном платье и с маленькой девочкой. Так поп-дива символично показала себя и того ребенка, который всегда живет в ее сердце. Артистка стремится прислушиваться к голосу девочки, что буквально изобразила режиссер Анна Пагава. Сам клип снимали в Лос-Анджелесе, поэтому зрители увидят не только эффектные образы поп-дивы, но и непревзойденные пейзажи.