Детское Евровидение 2019: все детали престижного конкурса

Новости культуры:В нем примут участие представители 19-ти стран, в том числе украинка София Иванько.

На Детском Евровидении 2019, которое в этом году пройдет в польском городе Гливице, аккредитовались почти 200 журналистов из 23-х стран.

Об этом сообщают польские организаторы Евровидения.

"На событие аккредитовались 188 журналистов из 23-х стран. Больше всего - из Польши, а из других стран больше всего приехало представителей СМИ из Великобритании и России", - сообщили организаторы.

Как известно, финал Детского Евровидения 2019 начнется в 17 часов по киевскому времени в воскресенье, 24 ноября.

Победителя Детского Евровидения будут определять путем сложения баллов, которые получат конкурсанты от национальных жюри и во время онлайн-голосования, которое будет проходить в два этапа. Во время первого, который будет длиться с 21 часов пятницы до 17 часов воскресенья, участники онлайн-голосования могут выбрать от трех до пяти композиций, которые им понравились больше всего. При этом, среди них может быть и представитель своей страны.

Второй этап онлайн-голосования состоится сразу после финального концерта в воскресенье и будет длиться всего 15 минут. После этого состоится подсчет баллов и будет объявлен победитель конкурса.