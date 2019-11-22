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Детское Евровидение 2019: все детали престижного конкурса

Детское Евровидение 2019: все детали престижного конкурса
14:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: instagram.com

Новости культуры:В нем примут участие представители 19-ти стран, в том числе украинка София Иванько.

На Детском Евровидении 2019, которое в этом году пройдет в польском городе Гливице, аккредитовались почти 200 журналистов из 23-х стран.

Об этом сообщают польские организаторы Евровидения.

"На событие аккредитовались 188 журналистов из 23-х стран. Больше всего - из Польши, а из других стран больше всего приехало представителей СМИ из Великобритании и России", - сообщили организаторы.

Как известно, финал Детского Евровидения 2019 начнется в 17 часов по киевскому времени в воскресенье, 24 ноября. 

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Победителя Детского Евровидения будут определять путем сложения баллов, которые получат конкурсанты от национальных жюри и во время онлайн-голосования, которое будет проходить в два этапа. Во время первого, который будет длиться с 21 часов пятницы до 17 часов воскресенья, участники онлайн-голосования могут выбрать от трех до пяти композиций, которые им понравились больше всего. При этом, среди них может быть и представитель своей страны.

Второй этап онлайн-голосования состоится сразу после финального концерта в воскресенье и будет длиться всего 15 минут. После этого состоится подсчет баллов и будет объявлен победитель конкурса.

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Музыка, Детское Евровидение, Конкурс, Музыкальный конкурс, Песни, Детский конкурс, Евровидение 2019, Детское Евровидение 2019, София Иванько.
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