Скачать
Пятница, 22.11.2019
В Украине построят новые дороги: в Укравтодоре рассказали где и когда
В Украине построят новые дороги: в Укравтодоре рассказали где и когда
Стало известно, когда примут закон о рынке земли
Стало известно, когда примут закон о рынке земли
"Усик сводит меня в школу?": Уайлдер отреагировал на слова Ломаченко
"Усик сводит меня в школу?": Уайлдер отреагировал на слова Ломаченко
Второму сезону быть: сериал "Отмена" продолжен еще на сезон
Второму сезону быть: сериал "Отмена" продолжен еще на сезон

Группа Coldplay эффектно представила свой новый альбом "Everyday Life" (Видео)

Группа Coldplay эффектно представила свой новый альбом "Everyday Life" (Видео)
15:13 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости культуры:Британская рок-группа Coldplay опубликовала волшебное видео на песню "Everyday Life" и тем самым презентовала новый альбом.

Сегодня, 22 ноября, группа опубликовала новый хит на своем официальном YouTube канале. Видео было снято в Иордании во время самого прекрасного восхода солнца.

"Everyday Life" является восьмым студийным альбомом Coldplay. Как было объявлено 1 ноября, Coldplay анонсируют новый альбом "Everyday Life" на двух шоу в Аммане, Иордания уже сегодня, 22 ноября. В первом шоу Coldplay исполнит первую часть альбома "Sunrise" в 4:00 по Гринвичу, а во вторая часть "Sunset" выйдет в 14:00 тоже по Гринвичу. Все можно посмотреть на YouTube канале британской группы, так как оба шоу будут транслироваться.

В преддверии релиза нового альбома Coldplay заявили, что они отказываются от турне из соображений экологической безопасности.

Джамала представила новый клип "Цена правды" (Видео)

Крис Мартин также сказал, что злые комментарии фанатов сильно расстраивают его: "Я выступал на сцене в прошлом году, и мне это нравилось", - сказал он. "Потом я увидел твит, в котором говорилось:" Ты всегда можешь положиться на него, чтобы он пришел в спортивном костюме и все испортил ".  "Иногда эти вещи причиняют мне боль, потому что я человек", - продолжил вокалист и клавишник группы Coldplay Крис Мартин.

Напомним, что популярная британская группа Coldplay представила анимационный видеоклип на лирическую песню Daddy, которая войдет в новый альбом Everyday Life, релиз которого запланирован на 22 ноября. В чувственном анимационном мини-фильме показано девочку, которая плывет на лодке с фонариком по океану и ищет своего отца.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, Альбом, Новый альбом, Coldplay, Песни, Новинки Музыки, Новые клипы, Daddy, Клипп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 СМИ узнали имя победителя Золотого мяча 2019
02 Страховая цена на газ для населения: что готовит правительство
03 Мороз до -12: синоптики дали холодный прогноз на выходные
04 Экс-глава СБУ Грицак подозревается в госизмене
05 Итоги дня 21 ноября: подозрение Садовому и новая должность Найема
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцев ждут морозные выходные: синоптик рассказала, когда потеплеет
Украинцев ждут морозные выходные: когда потеплеет
Авария танкера в Одессе: судно завалилось на борт
Авария танкера в Одессе: судно завалилось на борт
Зеленский назначил нового главу Хмельницкой ОГА
Зеленский назначил нового главу Хмельницкой ОГА
Самый &quot;взрослый&quot; в мире: ученые обнаружили в Антарктиде древний лед
Самый "взрослый" в мире: ученые обнаружили в Антарктиде древний лед
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь