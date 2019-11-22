Группа Coldplay эффектно представила свой новый альбом "Everyday Life" (Видео)

Новости культуры:Британская рок-группа Coldplay опубликовала волшебное видео на песню "Everyday Life" и тем самым презентовала новый альбом.

Сегодня, 22 ноября, группа опубликовала новый хит на своем официальном YouTube канале. Видео было снято в Иордании во время самого прекрасного восхода солнца.

"Everyday Life" является восьмым студийным альбомом Coldplay. Как было объявлено 1 ноября, Coldplay анонсируют новый альбом "Everyday Life" на двух шоу в Аммане, Иордания уже сегодня, 22 ноября. В первом шоу Coldplay исполнит первую часть альбома "Sunrise" в 4:00 по Гринвичу, а во вторая часть "Sunset" выйдет в 14:00 тоже по Гринвичу. Все можно посмотреть на YouTube канале британской группы, так как оба шоу будут транслироваться.

В преддверии релиза нового альбома Coldplay заявили, что они отказываются от турне из соображений экологической безопасности.

Крис Мартин также сказал, что злые комментарии фанатов сильно расстраивают его: "Я выступал на сцене в прошлом году, и мне это нравилось", - сказал он. "Потом я увидел твит, в котором говорилось:" Ты всегда можешь положиться на него, чтобы он пришел в спортивном костюме и все испортил ". "Иногда эти вещи причиняют мне боль, потому что я человек", - продолжил вокалист и клавишник группы Coldplay Крис Мартин.

Напомним, что популярная британская группа Coldplay представила анимационный видеоклип на лирическую песню Daddy, которая войдет в новый альбом Everyday Life, релиз которого запланирован на 22 ноября. В чувственном анимационном мини-фильме показано девочку, которая плывет на лодке с фонариком по океану и ищет своего отца.