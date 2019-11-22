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Светлану Лободу заметили в тизере нового клипа Rammstein (Фото, Видео)

Светлану Лободу заметили в тизере нового клипа Rammstein (Фото, Видео)
15:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Певцы Светлана Лобода и Тилль Линдеманн в который раз подогрели слухи о романе.

Артистка появилась на постере нового клипа группы Rammstein, чем спровоцировала предположения об отношениях с фронтменом коллектива.

На днях участник рок-группы Rammstein Петер Тегтрен похвастался постером к новому клипу Frau & Mann ("женщина и мужчина").

В кадре видно, как Тилль Линдеманн и шведский актер Петер Стормаре позируют в образах детектива и космонавта. В то же время кинозвезда несет Светлану Лободу на руках.

 
 
 
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Публикация от  (@peter.tagtgren)

Вслед за загадочным постером в сети появился тизер нового видео. Вероятно, клип Rammstein будет в жутком стиле группы, ведь в несколькосекундном видео зрители могут увидеть Тилля Линдеманна в психиатрической больнице. А вот появится ли Светлана Лобода в ролике – поклонники узнают только после премьеры видео.

Что известно о возможном романе артистов?

Уже несколько лет в СМИ подозревают, что Светлана Лобода и лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн состоят в романтических отношениях. Сами звезды не комментируют никаких слухов, но каждый раз подогревают интерес поклонников к частной жизни.

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Так, Светлана Лобода назвала свою вторую дочь Тильдой, что сразу же восприняли, как на намек на имя ее отца. Однако она не реагировала ни на какие подозрения и до сих пор не рассекретила, с кем воспитывает потомство. Еще одной причиной для сплетен стал приезд Тилля Линдеманна в Москву. Тогда Светлану Лободу экстренно госпитализировали с репетиции концерта, а лидер группы Rammstein лично забрал ее из больницы. По словам очевидцев, после выписки из больницы Тилль с артисткой и ее дочерью от первого брака пообедали в одном из ресторанов.

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Музыка, Rammstein, Премьера, Клип, Песня, Трек, Светлана Лобода, Бэкстейдж.
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