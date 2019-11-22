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Украинский рэп: Ponomariovv выпустил дебютный альбом и песню "Новини" (Видео)

Украинский рэп: Ponomariovv выпустил дебютный альбом и песню "Новини" (Видео)
19:51 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:В альбоме "Двадцять два" - семь песен, в том числе совместный трек с исполнителем Luka.

Киевский рэпер и журналист Ponomariovv выпустил дебютный альбом "Двадцять два", насыщенный социальными рассказами о войне, политике и поисками себя. В альбоме - семь песен, в том числе совместный трек с исполнителем Luka.

Кроме того, артист представил клип на сингл "Новини". В нем рэпер рассказывает о войне, вспоминает Януковича и "братский народ". 

"Я вижу новости каждый день, я ранимый человек и вынужден пропускать информационный поток через себя. Это все вылилось наружу благодаря моему альбому. Трудно держать в себе информацию о павших на войне, трудно осознавать политическую ситуацию. Я решил рассказать об этом в музыкальной форме. Это тяжелая и эмоциональная музыка, под которую потанцуешь, но почувствовать мурашки на коже можно, например, посмотрев клип на трек "Новини"", - отметил исполнитель.

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В видео артист общается с психологом и рассказывает ему все, что видит в новостях. Он не понимает, почему многие люди забыли, что идет война.

Ponomariovv (Виктор Пономарев) - украиноязычный рэпер из Киева, артист объединения 7.9 Records, журналист, редактор новостей на телеканале UA:Перший. В начале года музыкант выпустил два сингла, которые не вошли в альбом: трек "Майбутній президент" и песню "Час" о быстротечности жизни.

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Все по теме:

Музыка, Альбом, Рэпер, Дебютный альбом, Лука, Новини, Ponomariovv, Киевский рэпер, украиноязычный рэпер.
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