Foals продемонстрировала последствия изменения климата в новой песне "Like Lightning" (Видео)

Британская инди-рок группа Foals поделились новым анимационным видео на песню "Like Lightning", которое действительно заставляет задуматься.

В клипе группа выступает против изменения климата и рисует картину антиутопического будущего.

В анимационном видео "Like Lightning", которое было опубликовано на веб-сайте Music, изображена чрезвычайная ситуация, организация, созданная представителями музыкального мира для борьбы с изменением климата.

Группа Foals открыто рассказывает о своей страсти к движению против изменения климата. На церемонии вручения премии Mercury Prize в сентябре они подняли баннер "Музыка объявляет чрезвычайную ситуацию", на котором написано: "Нет музыки на мертвой планете".

В интервью NME певец Яннис Филиппакис сказал: "Фэй Милтон (из Savages) - старый друг и отличный барабанщик. Я говорил с ней о Восстании вымирания, а потом мы подписались на "Музыка объявляет чрезвычайную ситуацию".

"До этого мы компенсировали выбросы углерода и знали о проблемах окружающей среды. Это определенно беспокоило меня некоторое время, поэтому песни из этих двух альбомов раскрывают именно эту тему".

The least you can do for @Fridays4future? Watching this first dystopian then very uplifting music video @foals created together with @musicdeclares: https://t.co/jhlr3c4vCa #nomusiconadeadplanet pic.twitter.com/KJaeTN3vyu

— (@nbhap) 22 ноября 2019 г.