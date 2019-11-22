Foals продемонстрировала последствия изменения климата в новой песне "Like Lightning" (Видео)

Британская инди-рок группа Foals поделились новым анимационным видео на песню "Like Lightning", которое действительно заставляет задуматься.
В клипе группа выступает против изменения климата и рисует картину антиутопического будущего.
В анимационном видео "Like Lightning", которое было опубликовано на веб-сайте Music, изображена чрезвычайная ситуация, организация, созданная представителями музыкального мира для борьбы с изменением климата.
Группа Foals открыто рассказывает о своей страсти к движению против изменения климата. На церемонии вручения премии Mercury Prize в сентябре они подняли баннер "Музыка объявляет чрезвычайную ситуацию", на котором написано: "Нет музыки на мертвой планете".
В интервью NME певец Яннис Филиппакис сказал: "Фэй Милтон (из Savages) - старый друг и отличный барабанщик. Я говорил с ней о Восстании вымирания, а потом мы подписались на "Музыка объявляет чрезвычайную ситуацию".
"До этого мы компенсировали выбросы углерода и знали о проблемах окружающей среды. Это определенно беспокоило меня некоторое время, поэтому песни из этих двух альбомов раскрывают именно эту тему".
The least you can do for @Fridays4future? Watching this first dystopian then very uplifting music video @foals created together with @musicdeclares: https://t.co/jhlr3c4vCa #nomusiconadeadplanet pic.twitter.com/KJaeTN3vyu
— (@nbhap) 22 ноября 2019 г.
Фэй Милтон продолжил говорить об организации и о том, что музыкальная индустрия может сделать для борьбы с изменением климата: "Существует такой короткий период времени, чтобы сделать изменения, которые нам нужны, и заставить людей проснуться и осознать, что не у всех есть время изменить все"
"Если использовать пример Греты Тунберг: дом горит и у того, кто зажигает сигарету, нет времени бросить курить, прежде чем сказать, что дом горит. Дом горит сейчас, и мы должны это исправить. Давайте изменим наш образ жизни, давайте летать меньше, давайте использовать меньше пластика - но, в конечном счете, нужна поддержка правительства ".