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Foals продемонстрировала последствия изменения климата в новой песне "Like Lightning" (Видео)

Foals продемонстрировала последствия изменения климата в новой песне "Like Lightning" (Видео)
17:05 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости культуры:С целью повысить осведомленность об изменении климата появился новый анимационный клип на песню "Like Lightning".

Британская инди-рок группа Foals поделились новым анимационным видео на песню "Like Lightning", которое действительно заставляет задуматься.

В клипе группа выступает против изменения климата и рисует картину антиутопического будущего.

В анимационном видео "Like Lightning", которое было опубликовано на веб-сайте Music, изображена чрезвычайная ситуация, организация, созданная представителями музыкального мира для борьбы с изменением климата.

Группа Foals открыто рассказывает о своей страсти к движению против изменения климата. На церемонии вручения премии Mercury Prize в сентябре они подняли баннер "Музыка объявляет чрезвычайную ситуацию", на котором написано: "Нет музыки на мертвой планете".

В интервью NME певец Яннис Филиппакис сказал: "Фэй Милтон (из Savages) - старый друг и отличный барабанщик. Я говорил с ней о Восстании вымирания, а потом мы подписались на "Музыка объявляет чрезвычайную ситуацию".

"До этого мы компенсировали выбросы углерода и знали о проблемах окружающей среды. Это определенно беспокоило меня некоторое время, поэтому песни из этих двух альбомов раскрывают именно эту тему".

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Фэй Милтон продолжил говорить об организации и о том, что музыкальная индустрия может сделать для борьбы с изменением климата: "Существует такой короткий период времени, чтобы сделать изменения, которые нам нужны, и заставить людей проснуться и осознать, что не у всех есть время изменить все"

"Если использовать пример Греты Тунберг: дом горит и у того, кто зажигает сигарету, нет времени бросить курить, прежде чем сказать, что дом горит. Дом горит сейчас, и мы должны это исправить. Давайте изменим наш образ жизни, давайте летать меньше, давайте использовать меньше пластика - но, в конечном счете, нужна поддержка правительства ".

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Концерт, Рок, Музыка, Рок-группа, Группа, Foals, Изменение климата, инди-рок группа, Like Lightning, британская инди-рок группа.
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