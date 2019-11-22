Селена Гомес анонсировала трейлер нового альбома: известна дата выхода (Видео)

Новости культуры:Альбом уже доступен для предзаказа под рабочим названием "SG2".

После длительного перерыва певица Селена Гомес выпустила сразу две новых работы, а сейчас анонсировала выход нового альбома.

Пластинка увидит свет 10 января 2020 года. Альбом уже доступен для предзаказа под рабочим названием "SG2".

Отметим, что за последние годы Селена Гомес пережила борьбу с волчанкой, пересадку почки, несколько болезненных разрывов с бойфрендами и нервный срыв. По словам самой исполнительницы, все эти события нашли отражение в ее новых песнях.

Опубликован трейлер будущего альбома.

Напомним, что американская певица Селена Гомес в течение нескольких последних лет занимает первые места в списке самых популярных звезд в Instagram. Она неоднократно отказывалась публиковать что-либо в сети, впрочем, все равно натыкалась на критику относительно ее фигуры. В новом интервью для ее подруги-журналистки Ракель Стивенс звезда рассказала, как стала жертвой бодишеймеров (людей, критикующих фигуру) из-за последствий волчанки.