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Новый альбом уже не за горами: Оззи Осборн презентовал песню "Straight To Hell" (Видео)

Новый альбом уже не за горами: Оззи Осборн презентовал песню "Straight To Hell" (Видео)
19:23 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Релиз пластинки Ordinary Man запланирован на январь 2020 года.

Британский рок-музыкант Оззи Осборн после недавней презентации первой за девять лет сольной песни Under the Graveyard, порадовал фанатов еще одной новинкой - композицией Straight To Hell.

В записи сингла принял участие гитарист Guns N’ Roses Слэш.

Песня войдет в новый альбом Ordinary Man, релиз которого запланирован на январь 2020 года. Он станет первым с 2010 года после пластинки Scream.

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Напомним, что британский рок-музыкант Оззи Осборн представил первую за девять лет сольную песню под названием Under the Graveyard. Композиция войдет в новый альбом Ordinary Man, релиз которого запланирован на январь 2020 года. Он станет первым с 2010 года после пластинки Scream.

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Рок, Музыка, Новый альбом, Оззи Осборн, Музыканты, Концерты Оззи Осборн, Английский рок-музыкант, Ordinary Man, Straight To Hell.
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