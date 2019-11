Новый альбом уже не за горами: Оззи Осборн презентовал песню "Straight To Hell" (Видео)

Новости культуры:Релиз пластинки Ordinary Man запланирован на январь 2020 года.

Британский рок-музыкант Оззи Осборн после недавней презентации первой за девять лет сольной песни Under the Graveyard, порадовал фанатов еще одной новинкой - композицией Straight To Hell.

В записи сингла принял участие гитарист Guns N’ Roses Слэш.

Песня войдет в новый альбом Ordinary Man, релиз которого запланирован на январь 2020 года. Он станет первым с 2010 года после пластинки Scream.

Напомним, что британский рок-музыкант Оззи Осборн представил первую за девять лет сольную песню под названием Under the Graveyard. Композиция войдет в новый альбом Ordinary Man, релиз которого запланирован на январь 2020 года. Он станет первым с 2010 года после пластинки Scream.