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Сразу две: сер Пол Маккартни представил новые песни (Видео)

Сразу две: сер Пол Маккартни представил новые песни (Видео)
12:13 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: twitter

Новости культуры:Британский музыкант, бывший участник The Beatles Пол Маккартни опубликовал на YouTube две новые композиции.

Данные треки были записаны им во время работы над сольным альбомом "Egypt Station".

Композиции Пола Маккартни под названиями "In A Hurry" и "Home Tonight" были записаны еще в 2018 году, но увидели свет впервые только сейчас, став доступными для прослушивания на YouTube.

Поклонники музыканта смогут приобрести оба трека на физических носителях, по данным ETCanada, песни будут выпущены на 7-дюймовых виниловых пластинках, которые появятся в продаже 29 ноября.

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Альбом "Egypt Station" в прошлом году покорил вершину чарта Billboard, став одной из самых успешных работ Маккартни, не занимавшего первую строчку в рейтинге продаж с момента выхода альбома "Tug of War" в 1982 году.

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Все по теме:

Пол Маккартни, Музыка, The Beatles, Песня, Музыкант, Певец, Трек.
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