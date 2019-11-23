Сразу две: сер Пол Маккартни представил новые песни (Видео)

Данные треки были записаны им во время работы над сольным альбомом "Egypt Station".
Композиции Пола Маккартни под названиями "In A Hurry" и "Home Tonight" были записаны еще в 2018 году, но увидели свет впервые только сейчас, став доступными для прослушивания на YouTube.
Поклонники музыканта смогут приобрести оба трека на физических носителях, по данным ETCanada, песни будут выпущены на 7-дюймовых виниловых пластинках, которые появятся в продаже 29 ноября.
Альбом "Egypt Station" в прошлом году покорил вершину чарта Billboard, став одной из самых успешных работ Маккартни, не занимавшего первую строчку в рейтинге продаж с момента выхода альбома "Tug of War" в 1982 году.