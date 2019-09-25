Пол Маккартни рассказал, что часто разговаривает с Джоном Ленноном во сне

Новости шоу бизнеса:Дружба музыкантов не закончилась даже спустя 39 лет после смерти Леннона.

Существует множество теорий, почему распались The Beatles, и некоторые фанаты группы винят в этом разногласия Джона Леннона и Пола Маккартни. Но в студии "Позднего шоу со Стивеном Кольбертом" 77-летний Маккартни заявил, что между ним и Ленноном никогда не было ничего, кроме нежной дружбы, и он все еще часто видит покойного товарища во сне.

"Когда у тебя так долго продолжались настолько глубокие отношения, замечательно, если люди продолжают посещать тебя во сне, - говорит музыкант. - Я часто встречаю Джона, просто говорю с ним о чем-то".

Маккартни также подчеркунл, что его сны о Ленноне всегда хорошие.

Накануне 50-летия культового альбома "Abby Road" Маккартни рассказал о мелодии, которая пришла к нему во сне. Речь идет о композиции "Yesterday" - одной из самых известных песен The Beatles.

"Я проснулся однажды утром, и в моей голове звучала эта мелодия. Рядом с кроватью стояло фортепиано, я ее наиграл. Потом я обошел всех своих друзей, включая Джона, и спросил: "Что это за мелодия?" А он сказал: "Я не знаю", - вспоминает Маккартни.

Спустя несколько недель музыкант признал, что это его собственная мелодия, и записал песню, ставшую любимой для многих поколений. "Yesterday" вошла в книгу рекордов Гиннесса как песня, на которую было сделано больше всего кавер-версий. К 2003 году их количество достигло 2500.