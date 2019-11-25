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American Music Awards 2019: список победителей

American Music Awards 2019: список победителей
11:01 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Победителей выбирают с помощью опроса поклонников артистов на официальном сайте премии.

В воскресенье, 24 ноября, в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения музыкантов American Music Awards 2019. Певицу Тейлор Свифт, как и в прошлом году, признали "Артисткой года".

The American Music Awards – ежегодная музыкальная премия, созданная в 1973 году Диком Кларком для телеканала ABC, когда в тех закончился контракт на трансляцию "Грэмми"

В очередной раз на мероприятии в зале Microsoft Theater отличилась певица Тейлор Свифт, которая получила призы в шести номинациях. Среди них – "Артист года" и специальная награда "Артист десятилетия". Американка стала рекордсменом American Music Awards по количеству статуэток.

Победители

Артист года – Тейлор Свифт

Открытие года – Билли Айлиш 

 
 
 
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First awards show performance and first #AMAs wins! What a night for, @billieeilish #BillieOnAMAs

Публикация от American Music Awards (@amas)

Видео года – Тейлор Свіфт, You Need To Calm Down

Тур года – BTS

Лучшая исполнительница в стиле поп/рок – Тейлор Свифт

Лучший исполнитель в стиле поп/рок – Halid

Лучшая группа или дуэт в стиле поп/рок – Шон Мендес и Камила Кабельо, Señorita

Лучшая песня в стиле поп/рок – Halsey, Without Me

Лучший альбом в стиле поп/рок – Тейлор Свифт, Lover

Лучшая хип-хоп исполнительница – Карди Би

Лучшая хип-хоп песня – Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, Old Town Road 

Лучший хип-хоп альбом – Post Malone, Hollywood's Bleeding

Лучшая исполнительница в стиле соул/R & B – Бейонсе 

 
 
 
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Публикация от Beyoncé (@beyonce)

Лучшая песня в стиле соул/R & B – Бруно Марс

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Лучший альбом в стиле соул/R & B – Khalid, Free Spirit

Лучший альтернативный исполнитель – Билли Айлиш

Лучший саундтрек – Bohemian Rhapsody, Queen

Артист десятилетия – Тейлор Свифт

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Все по теме:

Музыка, Музыкальный конкурс, Песни, Премии, Победители, Конкурсы, American Music Awards 2019.
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