Монатик, ты ли это? Новый клип Сереги вызвал резонанс в сети (Видео)

Новости культуры:Рэпер Серега снял клип с мужчиной, похожим на Монатика.

Популярный певец Полиграф ШарикOFF, более известный как Серега презентовал новый клип "Миллион просмотров за день", который уже успел вызвать большой резонанс в сети. Все потому, что в ролике снялся мужчина, который очень напоминал Монатика.

Видео появилось на ютуб-канале рэпера и сразу же вызвало оживленное обсуждение. По сюжету, Серега выполняет свой трек, когда рядом с ним стоит мужчина, который напоминает Монатика. Кроме этого, актер подтанцовывает в стиле известного украинского артиста.

Кроме этого, в сети появился другой ролик, в котором Серега разыгрывает ситуацию встречи с коллегой. Там рэпер вроде встречает Монатика, который прямо на улице Харькова продает билеты на свой концерт. В этот момент Полиграф ШарикOFF сидит в авто и решает показать мастер-класс коллеге, призывая всех прийти на шоу. Такую пародию двояко восприняли сторонники, поэтому Серега объяснил суть видео.

"Я не понимаю, чего все так переполошились? У некоторых журналистов чувство юмора пропало что ли? Все это, на первый взгляд, выглядит как троллинг Монатика. Но это только на первый взгляд. Есть такой юмористический жанр, друзья мои, называется пародия. Каждый зарабатывает как может: я вот песни пою, так шучу с народом, кто-то в КВН, кто в comedy", – пояснил Серега.

По словам Сереги, то, что в видео снялся мужчина, похожий на Монатика, ничего не значит. Кроме этого, Полиграф ШарикOFF добавил, что после выхода ролика Монатик позвонил ему с США, где сейчас находится на гастролях. Поэтому рэпер решил в названии клипа дописать NEMONATIK.

"Я для промо снимаю комические ролики, такие короткие, и вот даже клип. Ну, снял я в клипе мужчину с бородой и в шляпе, который на Диму похож издалека, но он такой от рождения, ему что руки на себя наложить и не жить теперь? Ну был бы у меня знакомый, похожий на Джастина Бибера или там, подруга, похожая на MARUV – я бы их пригласил. Это бог сделал этого человека, а не я. Такая вот божественная ирония", – заявил он.