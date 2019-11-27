Скачать
Среда, 27.11.2019
Чей Крым? Пристайко призвал Apple не лезть в глобальную политику
Чей Крым? Пристайко призвал Apple не лезть в глобальную политику
Разграбленные украинские корабли: Украина оценила убытки от действий РФ
Разграбленные украинские корабли: Украина оценила убытки
Михайличенко: С Мальме будем добывать результат
Михайличенко: С Мальме будем добывать результат
Кто победит на Оскаре-2020: главные претенденты
Кто победит на Оскаре-2020: главные претенденты

Всему виной "чрезмерная гомосексуальность": одна из стран не будет участвовать в Евровидении-2020

Всему виной "чрезмерная гомосексуальность": одна из стран не будет участвовать в Евровидении-2020
21:03 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Венгрия приняла решение отказаться от участия в Евровидении-2020.

Хотя до Евровидения-2020 осталось более 6 месяцев, государства уже определяются, будут ли участвовать в шоу. В частности, Венгрия отказалась от песенного конкурса из-за "чрезмерной гомосексуальности".

Как сообщает The Guardian со ссылкой на инсайдеров, официально государство не указывало причин своего решения относительно участия в Евровидении-2020. Однако в последние недели обострялась гомофобная риторика на провластных каналах. Поэтому источники предполагают, что именно это стало причиной отказа от конкурса, который пройдет в Нидерландах.

По данным журналистов, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан запустил так называемую инициативу "семья прежде всего". Политик стремится популяризировать ценности традиционной семьи и изменить демографическую статистику. Перед этим Виктор Орбан публично заявлял, что усыновление детей представителями ЛГБТ-сообщества должно приравниваться к педофилии.

Не менее острые заявления звучали и в провластных каналах. В одном из прямых эфиров MTVA комментаторы назвали Евровидение "гомосексуальной флотилией" и добавили, что отказ от конкурса только пойдет на пользу Венгрии и психическому здоровью нации.

"Меня не удивило это. Все было в духе организационной культуры MTVA", – рассказал инсайдер.

Кому из украинских певцов не место на Евровидении 2020: мнение министра культуры

Он добавил, что в последнее время венгерские каналы негативно освещают ЛГБТ-сообщество и их права. Единственным исключением была трансляция ежегодного Budapest Pride. В то же время пресс-секретарь правительства Золтан Ковач опроверг все предположения о причинах отказа от Евровидения-2020. Однако раскрывать мотивы такого решения он также не захотел.

"Вместо того, чтобы участвовать в Евровидении в 2020 году, мы будем поддерживать ценную продукцию, созданную талантливыми венгерскими поп-музыкантами", – написал он в ответ журналистам The Guardian.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Венгрия, Евровидение, Eurovision, Евровидение 2020, Eurovision 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пенсионный фонд пересчитал пенсии: что изменится
02 Каши и крупы для женского здоровья
03 Лунный календарь стрижек на декабрь 2019 года
04 Зима отменяется: в Украину идет потепление и дожди с мокрым снегом
05 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 28 ноября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: боевики ранили военнослужащего ВСУ
День в ООС: боевики ранили военнослужащего ВСУ
Главу &quot;Энергоатома&quot; уволили
Главу "Энергоатома" уволили
В Украине появился языковой омбудсмен
В Украине появился языковой омбудсмен
Всему виной &quot;чрезмерная гомосексуальность&quot;: одна из стран не будет участвовать в Евровидении-2020
Одна из стран не будет участвовать в Евровидении-2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь