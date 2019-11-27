Всему виной "чрезмерная гомосексуальность": одна из стран не будет участвовать в Евровидении-2020

Новости культуры:Венгрия приняла решение отказаться от участия в Евровидении-2020.

Хотя до Евровидения-2020 осталось более 6 месяцев, государства уже определяются, будут ли участвовать в шоу. В частности, Венгрия отказалась от песенного конкурса из-за "чрезмерной гомосексуальности".

Как сообщает The Guardian со ссылкой на инсайдеров, официально государство не указывало причин своего решения относительно участия в Евровидении-2020. Однако в последние недели обострялась гомофобная риторика на провластных каналах. Поэтому источники предполагают, что именно это стало причиной отказа от конкурса, который пройдет в Нидерландах.

По данным журналистов, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан запустил так называемую инициативу "семья прежде всего". Политик стремится популяризировать ценности традиционной семьи и изменить демографическую статистику. Перед этим Виктор Орбан публично заявлял, что усыновление детей представителями ЛГБТ-сообщества должно приравниваться к педофилии.

Не менее острые заявления звучали и в провластных каналах. В одном из прямых эфиров MTVA комментаторы назвали Евровидение "гомосексуальной флотилией" и добавили, что отказ от конкурса только пойдет на пользу Венгрии и психическому здоровью нации.

"Меня не удивило это. Все было в духе организационной культуры MTVA", – рассказал инсайдер.

Он добавил, что в последнее время венгерские каналы негативно освещают ЛГБТ-сообщество и их права. Единственным исключением была трансляция ежегодного Budapest Pride. В то же время пресс-секретарь правительства Золтан Ковач опроверг все предположения о причинах отказа от Евровидения-2020. Однако раскрывать мотивы такого решения он также не захотел.

"Вместо того, чтобы участвовать в Евровидении в 2020 году, мы будем поддерживать ценную продукцию, созданную талантливыми венгерскими поп-музыкантами", – написал он в ответ журналистам The Guardian.