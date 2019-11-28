Alyosha презентовала эффектный клип к песне "Планети" (Видео)

Новости культуры:Певица Alyosha, может научить ее поклонников открывать сердце для любви и идти за своими мечтами.

Для ролика артистка примерила роскошные платья, соблазнительные боди и даже предстала перед камерами топлес.

По словам Alyosha, на создание чувственной песни "Планети" ее вдохновила непростая история любви подруги. Рассказы о чувствах на расстоянии вызывали разные эмоции: от вдохновения, счастья и радости до отчаяния, разочарования и боли.

"Название песни – метафорический образ двух непохожих миров, мужского и женского. Я сравнила эти две противоположности с планетами, которые вращаются на разных орбитах, их тянет друг к другу, но орбиты нигде не пересекаются. Это любовь, которой не суждено быть такой, как мы привыкли ее воспринимать, а любовь на расстоянии! Вот так, всю жизнь любишь человека, с которым не можешь быть вместе", – рассказала Alyosha.

Создала эффектный и чувственный клип для артистки режиссер Инна Грабар. В течение суток она с творческой командой устанавливала конструкцию из экранов, которые помогли создать 3D-пространство. Кроме этого, меломаны смогут увидеть перевоплощения Alyosha, так как за 17 часов съемочного процесса она сменила пять разных образов. В частности, артистка впервые предстала перед камерой топлес.

"Я бы назвала эту работу "Куда приводят наши мечты", потому что именно об этом мы рассказываем в клипе. Главный акцент – на артистке. Мне нравится раскрывать многогранность Alyosha и с каждой работой видеть ее все глубже. Но пусть зритель почувствует что-то свое, для него мы оставляем три точки", – отметила автор клипа "Планеты" Инна Грабар.