Легендарная немецкая певица Doro проведет концерт в Украине (Видео)

Новости культуры:Выступление состоится 17 ноября 2020 года на сцене львовского клуба Malevich.

17 ноября 2020 года немецкая певица Doro сыграет единственный концерт в Украине на сцене львовского клуба Malevich.

Doro - рок-музыкант, которая стала известной прежде всего как вокалистка группы Warlock. Группа была создана в 1983 году, и вместе музыканты записали четыре студийных альбома. В мужском жанре Doro, ее сценический образ и сильный вокал привлекли к себе большое внимание.

Ее называют королевой металла. Она выступала на одной сцене с Motörhead. Она была первой женщиной во главе группы, выступившей на сцене фестиваля Monsters of Rock. Длительные туры по Европе с W.A.S.P. и Judas Priest подтолкнули ее отказаться от повседневной работы и полностью посвятить свою жизнь музыке.

Четвертый и последний альбом Warlock Triumph and Agony стал самым успешным - пластинка получила золото в Германии и заняла 80-ю позицию в чарте Billboard 200 лучших альбомов США. Именно тогда Doro с группой отправилась в свой первый и единственный тур по США, открывая вместе с Sanctuary концерты Megadeth. Группа сыграла и несколько собственных концертов, после чего в 1988 году распалась. А уже с 1990 года Doro записывалась сольно - именно тогда вышел ее одноименный дебютник Doro.

В 2008 году Doro праздновала 25-ю годовщину сценической карьеры, а этот концерт открывали Holy Moses, Leaves 'Eyes и Arch Enemy. Среди гостей основной части были Клаус Майне (Scorpions) и Тарья Турунен (ex-Nightwish).