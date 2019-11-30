M1 Music Awards: список номинантов на музыкальную премию

Новости культуры:Ежегодно в Украине проходит музыкальная премия M1 Music Awards, на которой награждают лучших исполнителей.

Звезды украинского шоу-бизнеса поборются за желанную награду в музыкальной премии по версии телеканала М1.

Организаторами украинской церемонии являются музыкальный телеканал M1 и компания "Таврийские игры". Всего запланировано 10 номинаций, среди которых выберут одного лучшего исполнителя, исполнительницу или группу. Церемония пройдет в Киеве сегодня, 30 ноября, во Дворце Спорта.

"Хит года" совместно с радиостанцией «Хит FM»

1. MONATIK – Love It Ритм

2. Беz обмежень – Зорі запалали

3. Антитіла – Вірила

4. Время и Стекло – Дим

5. NK | Настя Каменських – Обіцяю

"Певец года"

1. MONATIK

2. ALEKSEEV

3. MELOVIN

4. Олег Винник

5. Сергей Бабкин

"Певица года"

1. Michelle Andrade

2. Jamala

3. NK

4. Злата Огневич

5. Тина Кароль

"Группа года"

1. DZIDZIO

2.KADNAY

3. Mozgi

4. Время и Стекло

5. Воплі Відоплясова

"Прорыв года"

1. MELOVIN – Ти

2. Артем Пивоваров – No.1

3. alyona alyona – Велика й смішна

4. КОРУПЦІЯ – Червоний оксамит

5. Alina Pash feat. FREEL – Чи не пили

"Клип года"

1. Michelle Andrade – Hasta La Vista

2. TARABAROVA – Мені казково

3. NIKITA LOMAKIN – Віолончель

4. Тина Кароль – Вабити

5. MONATIK – Каждый раз

"Рок. Только Рок! "Совместно с радиостанцией "Радіо Рокс"

1. Антитіла – Вірила

2. THE HARDKISS – Коханці

3. Беz обмеження – Зорі запалали

4. Тина Кароль и Бумбокс – Безодня

5. Сергей Бабкин – Моє кохання

"Червона Рута" совместно с радиостанцией "Русское Радио Україна"

1. Время и Стекло – Дим

2. Злата Огневич – Солодка кара

3. Виталий Козловский – Мала

4. NK | Настя Каменських – Обіцяю

5. М'ята – Там, де рай

"Dance Parade" совместно с радиостанцией "KISS FM"

1. Kishe – Цю ніч

2. MARUV – Siren Song

3. MONATIK – Love It Ритм

4. alyona alyona & Alina Pash – Падло

5. Время и Стекло – Дим

"Золотой грамофон" совместно с радиостанцией "Русское Радио Україна"

1. Время и Стекло – Дим

2. Оля Цибульска – Дівчинка

3. Олег Винник – Роксолана

4. Тина Кароль – Сила висоти

5. NK | Настя Каменских – Обіцяю

Пятое по счету ежегодное событие соберет в одном зале лучших представителей музыкальной индустрии.