"Прощаемся с полюбившейся вам Лободой": LOBODA выпустила новую песню (Видео)

Композиция называется "Мира мало". Также стало известно, что 13 декабря выйдет новый альбом исполнительницы Sold Out. "Этим треком мы прощаемся с полюбившейся вам Лободой и ее привычным звучанием. Дальше вас ждет новый звук и Новый хит!" - прокомментировала артистка новую работу в Facebook.