Евровидение-2020: как выглядит сцена песенного конкурса (Фото)

После презентации логотипа, организаторы показали фото сценической площадки песенного конкурса "Евровидение-2020", который пройдет в Роттердаме (Нидерланды).
Как сообщается на сайте eurovision.tv, дизайн вдохновлен слоганом конкурса этого года "Open Up" ("Откройся") и типичным голландским плоским ландшафтом.
Разработкой и оформлением сцены занимается немец Флориан Видер (Florian Wieder).
Отметим, что Видер выступает дизайнером сцены Евровидения уже несколько лет подряд. Он также известен своей работой для десятков популярных конкурсов, шоу и концертных выступлений в разных странах мира.
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"Дизайн показывает связь между небом, морем и землей. Горизонт связывает эти элементы, и будет работать как окно, открывающее мир Евровидения-2020. Также дизайн сцены вдохновлен каналами и мостами, которые соединяют землю и воду в Нидерландах. С этим дизайном мы хотим максимально приблизить артистов к аудитории", - рассказал Видер.
По словам исполнительного продюсера Евровидения-2020, этот дизайн органично вписывается в историю, которую хотят рассказать создатели.
"Дизайн инновационный, скромный и функционально продуманный. Таким образом, мы сможем создать совершенно разный вид для выступления каждого представителя из 41 страны", - добавила Ситсе Баккер.