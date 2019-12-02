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Евровидение-2020: как выглядит сцена песенного конкурса (Фото)

Евровидение-2020: как выглядит сцена песенного конкурса (Фото)
20:32 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Международный песенный конкурс "Евровидение-2020" состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Нидерланды.

После презентации логотипа, организаторы показали фото сценической площадки песенного конкурса "Евровидение-2020", который пройдет в Роттердаме (Нидерланды).

Как сообщается на сайте eurovision.tv, дизайн вдохновлен слоганом конкурса этого года "Open Up" ("Откройся") и типичным голландским плоским ландшафтом.

Разработкой и оформлением сцены занимается немец Флориан Видер (Florian Wieder).

Отметим, что Видер выступает дизайнером сцены Евровидения уже несколько лет подряд. Он также известен своей работой для десятков популярных конкурсов, шоу и концертных выступлений в разных странах мира.

"Дизайн показывает связь между небом, морем и землей. Горизонт связывает эти элементы, и будет работать как окно, открывающее мир Евровидения-2020. Также дизайн сцены вдохновлен каналами и мостами, которые соединяют землю и воду в Нидерландах. С этим дизайном мы хотим максимально приблизить артистов к аудитории", - рассказал Видер.

Представлен символический логотип шоу "Евровидение 2020"

По словам исполнительного продюсера Евровидения-2020, этот дизайн органично вписывается в историю, которую хотят рассказать создатели.

"Дизайн инновационный, скромный и функционально продуманный. Таким образом, мы сможем создать совершенно разный вид для выступления каждого представителя из 41 страны", - добавила Ситсе Баккер.

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Все по теме:

Музыка, Евровидение, Сцена, Песенный конкурс, Eurovision, Евровидение 2020, Eurovision 2020.
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