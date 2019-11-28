Представлен символический логотип шоу "Евровидение 2020"

Новости шоу бизнеса:Символически они изобразили рисунок круглым и соединили флаги всех стран-участниц шоу.

Представители песенного конкурса Евровидение-2020 постепенно готовятся к шоу. И пока до грандиозного финала остается 6 месяцев, в сети презентовали официальный логотип шоу.

Как известно, организацией 65-го песенного конкурса Евровидение занимаются Нидерланды. Именно эта страна победила на шоу в 2019 году и готова принимать гостей из 41 государства. Сейчас организаторы презентовали лозунг шоу – Open Up, что в переводе означает "Открывай", и символический логотип.

Интересно, что символ Евровидения-2020 разработали на основе трех предыдущих. Авторы логотипа из компании Frans Schupp приняли во внимание разработки 1970, 1976 и 1986 годов, когда конкурс проводился в Нидерландах.

На логотипе виднеется и украинская символика – сине-желтый флаг. Флаги на новом логотипе конкурса появляются в порядке присоединения государств к шоу.

"Этот дизайн соответствует требованиям нидерландского формата: минималистичный, экспериментальный и инновационный. Логотип воспроизводит историю шоу. Мы очень довольны результатом работы команды Евровидения-2020, которая прекрасно организует празднование 65-й годовщины конкурса", – прокомментировал Сиэт Беккер, исполнительный продюсер песенного конкурса Евровидение-2020.