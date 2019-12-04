Роскошь, эпатаж, Рождество: новый клип Кэти Перри покоряет сеть (Видео)

Новости культуры:Кэти Перри в своем новом клипе воспроизвела элемент сексуального шоу Диты фон Тиз.

Популярная американская певица Кэти Перри подготовила для поклонников особый сюрприз. Артистка представила рождественский клип на песню Cozy Little Christmas, в котором показала эпатажный элемент шоу бурлеск-дивы Диты фон Тиз.

Праздничный ролик появился на ютуб-канале Кэти Перри и сразу же привлек внимание всех меломанов. В ролике знаменитая певица показала настоящие каникулы для Санта-Клауса, который посетил ее дом.

Смотрите новый клип Кэти Перри – Cozy Little Christmas:

Кэти Перри решила создать атмосферное праздничное видео, поэтому примерила несколько рождественских образов, которые отличились пикантностью. Кроме этого, артистка использовала в ролике образ легендарной Диты фон Тиз. В клипе зрители смогут увидеть большой бокал с молоком, в котором купается Кэти Перри. Именно этот номер является одним из самых эффектных моментов шоу королевы бурлеска Диты фон Тиз. Однако певица решила заменить сексуальный образ танцовщицы на рождественский комбинезон.

Но не обошлось и без эпатажа. На одном из кадров Кэти Перри появилась топлесс.

Санта-Клаус также предстает перед зрителями в нетипичном наряде. В частности, свой знаменитый костюм он поменял на гавайскую рубашку и соломенную шляпу. Вместе с Кэти Перри он отдыхает в бассейне, ходит в сауну и участвует в веселой вечеринке.