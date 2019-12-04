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Роскошь, эпатаж, Рождество: новый клип Кэти Перри покоряет сеть (Видео)

Роскошь, эпатаж, Рождество: новый клип Кэти Перри покоряет сеть (Видео)
10:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Кэти Перри в своем новом клипе воспроизвела элемент сексуального шоу Диты фон Тиз.

Популярная американская певица Кэти Перри подготовила для поклонников особый сюрприз. Артистка представила рождественский клип на песню Cozy Little Christmas, в котором показала эпатажный элемент шоу бурлеск-дивы Диты фон Тиз.

Праздничный ролик появился на ютуб-канале Кэти Перри и сразу же привлек внимание всех меломанов. В ролике знаменитая певица показала настоящие каникулы для Санта-Клауса, который посетил ее дом.

Смотрите новый клип Кэти Перри – Cozy Little Christmas:

Кэти Перри решила создать атмосферное праздничное видео, поэтому примерила несколько рождественских образов, которые отличились пикантностью. Кроме этого, артистка использовала в ролике образ легендарной Диты фон Тиз. В клипе зрители смогут увидеть большой бокал с молоком, в котором купается Кэти Перри. Именно этот номер является одним из самых эффектных моментов шоу королевы бурлеска Диты фон Тиз. Однако певица решила заменить сексуальный образ танцовщицы на рождественский комбинезон.

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Но не обошлось и без эпатажа. На одном из кадров Кэти Перри появилась топлесс.

Санта-Клаус также предстает перед зрителями в нетипичном наряде. В частности, свой знаменитый костюм он поменял на гавайскую рубашку и соломенную шляпу. Вместе с Кэти Перри он отдыхает в бассейне, ходит в сауну и участвует в веселой вечеринке.

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Премьера, Кэти Перри, Клип, Певица, Американская певица, Трек, Дита Фон Тиз.
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