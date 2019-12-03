Дуа Липа анонсировала название своего предстоящего альбома (Фото)

Новости культуры:Британская певица косовского происхождения Дуа Липа (Dua Lipa) раскрыла название своего нового альбома.

Релиз пластинки запланирован на первую половину 2020 года. Как написала исполнительница на своей странице в Instagram, пластинка будет называться Future Nostalgia.

Точной даты выхода пока нет, но известно, что релиз состоится в первой половине 2020 года.

Также Дуа Липа анонсировала тур по Европе, который стартует 26 апреля в Мадриде. По словам исполнительницы, при записи нового материала она вдохновлялась Гвен Стефани, Мадонной, Moloko, Blondie и OutKast.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@dualipa) 2 Дек 2019 в 12:02 PST

Ранее Дуа Липа представила клип на песню Don’t Start Now, которая войдет в новый альбом певицы.

Напомним, что вручение наград пройдет 4 декабря в Театре Стива Джобса в калифорнийском Apple Park. Компания Apple учредила свою ежегодную музыкальную премию Apple Music Awards и назвала первых победителей. Как сообщается на сайте компании, награда будет вручаться в пяти номинациях музыкантам, сильнее всего повлиявшим на мировую культуру за прошедший год.