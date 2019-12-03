Дуа Липа анонсировала название своего предстоящего альбома (Фото)

Релиз пластинки запланирован на первую половину 2020 года. Как написала исполнительница на своей странице в Instagram, пластинка будет называться Future Nostalgia.
Точной даты выхода пока нет, но известно, что релиз состоится в первой половине 2020 года.
Также Дуа Липа анонсировала тур по Европе, который стартует 26 апреля в Мадриде. По словам исполнительницы, при записи нового материала она вдохновлялась Гвен Стефани, Мадонной, Moloko, Blondie и OutKast.
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Ранее Дуа Липа представила клип на песню Don’t Start Now, которая войдет в новый альбом певицы.
Напомним, что вручение наград пройдет 4 декабря в Театре Стива Джобса в калифорнийском Apple Park. Компания Apple учредила свою ежегодную музыкальную премию Apple Music Awards и назвала первых победителей. Как сообщается на сайте компании, награда будет вручаться в пяти номинациях музыкантам, сильнее всего повлиявшим на мировую культуру за прошедший год.