Группа СКАЙ представила новую видеоработу "Каждый день" (Видео)

Новости культуры:Музыканты призывают изменить мир к лучшему каждый день.

СКАЙ опубликовала новую видеоработу "Каждый день" - одну из лучших песен своего шестого альбома "Редкие Птицы", получившего награду от Best Music как bestseller 2018 года.

Клип презентован на странице группы в Facebook и на YouTube-канале СКАЙ.

"Мы живем и умираем, смеемся и плачем, работаем и творим каждый день. Каждый день каждый из нас идет к своей цели. Каждый день у нас есть шанс изменить себя и этот мир к лучшему. И именно этот посыл ярко подчеркнут в этой видеоработе. Потому что наш мир прекрасен и мы тоже в нем должны быть такими же", - говорит Олег Собчук, лидер группы.

Как отмечается, все кадры клипа были отсняты тернопольчанами (и очень много видео именно из Тернополя, где и родился СКАЙ), а именно братьями Шевчишиными, которые живут сейчас в Калифорнии, и Иваном Заставецким, который сейчас проживает в Тернополе. Поэтому клип можно считать "тернопольским", хоть и снят он в разных частях мира.

"Приятного просмотра! Будьте счастливы каждый день! Мира, уважения и добра!" - пожелали музыканты своим слушателям.