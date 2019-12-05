Евровидение 2020: что известно о ведущих песенного шоу (Фото)

Новости культуры:Организаторы международного песенного конкурса Евровидение-2020 не прекращают поражать поклонников новинками в шоу.

Сейчас в сети презентовали логотип, лозунг и макет сцены. А в четверг, 5 декабря, назвали имена ведущих конкурса.

По официальным данным, ведущими шоу стали Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит. Все звезды могут похвастаться большой популярностью в Нидерландах и обладают большим опытом работы перед камерой.

"Принимая решение о ведущих, мы, в первую очередь, хотели видеть трех человек с большим сценическим опытом. Они также начинают свою карьеру, как певцы", – поделился исполнительный продюсер Евровидения-2020 Сиет Беккер.

Что известно о ведущих Евровидения 2020?

Шанталь Янзен

В 40 лет Шанталь Янзен может похвастаться приличной карьерой. После завершения Амстердамского университета искусств она активно снималась в фильмах и выступала в театральных постановках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@chantaljanzen.official) 24 Июл 2019 в 5:14 PDT

Известна Шанталь в Нидерландах и благодаря телешоу. Красавица участвовала в эфирах на канале AVRO, а также была ведущей Gouden Televizier-Ring Gala с 2008 по 2010 год. С 2011-го звезда прошла кастинг на "Голос Нидерландов" и начала вокальную карьеру.

"Шанталь Янзен – одна из самых талантливых ведущих Нидерландов. Хотя песенный конкурс Евровидение является публичным форматом телерадиовещания, мы решили открыть двери для неизвестных талантов и сосредоточиться на том, чтобы показать Европе лучшее, что может предложить наша страна", – рассказал Сиет Беккер.

Эдсилия Ромбли

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@edsiliarombley) 28 Сен 2019 в 9:53 PDT

41-летняя Эдсилия Ромбли стала известной после победы на талант-шоу Soundmixshow в 1996-м. С тех пор артистка участвовала в нескольких развлекательных программах, где представила авторские песни. Эдсилия дважды пробовала свои силы на Евровидении и несколько раз представляла результаты голосования национального жюри.

"Она является двукратной участницей песенного конкурса Евровидение, дважды представила баллы и во-второй раз будет ведущей шоу. Эдсилия – одна из самых авторитетных ведущих у нас. И фанаты Евровидения обожают ее", – объяснил Сиет Баккер.

Ян Смит

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@jansmit) 30 Авг 2019 в 4:42 PDT

А вот артист Ян Смит свой первый хит записал в 10 лет. С тех пор вокалист и ведущий активно развивал свою карьеру, покоряя талант-шоу и национальные премии. Ян Смит хорошо известен как певец в Нидерландах, Бельгии, Германии, Австрии и Швейцарии. Кроме этого, он успешный художник.

"С Яном Смитом мы выбираем опытного художника и ведущего с международным опытом, который за последние 9 лет проявил себя на песенном конкурсе Евровидение, комментируя шоу на национальном канале. Ян также надежный член отборочной комиссии, которая отвечает за выбор голландского вступления", – объяснил выбор Сиет Баккер.

Конкурс стартует 12 мая в Роттердаме. Ожидается, что в шоу примут участие представители 41 государства. Имя победителя мир узнает уже 16 мая во время грандиозного финала песенного конкурса.