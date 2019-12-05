Скачать
Четверг, 05.12.2019
У Зеленского готовы к изменениям Конституции после "нормандского саммита"
У Зеленского готовы к изменениям Конституции после "нормандского саммита"
В МВД хотят ликвидировать такое явление как "вор в законе"
В МВД хотят ликвидировать такое явление как "вор в законе"
Украина обьявила расширенную заявку сборной на Евро-2020
Украина обьявила расширенную заявку сборной на Евро-2020
Евровидение 2020: что известно о ведущих песенного шоу (Фото)
Евровидение 2020: что известно о ведущих песенного шоу (Фото)

Евровидение 2020: что известно о ведущих песенного шоу (Фото)

Евровидение 2020: что известно о ведущих песенного шоу (Фото)
19:15 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Организаторы международного песенного конкурса Евровидение-2020 не прекращают поражать поклонников новинками в шоу.

Сейчас в сети презентовали логотип, лозунг и макет сцены. А в четверг, 5 декабря, назвали имена ведущих конкурса.

По официальным данным, ведущими шоу стали Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит. Все звезды могут похвастаться большой популярностью в Нидерландах и обладают большим опытом работы перед камерой.

"Принимая решение о ведущих, мы, в первую очередь, хотели видеть трех человек с большим сценическим опытом. Они также начинают свою карьеру, как певцы", – поделился исполнительный продюсер Евровидения-2020 Сиет Беккер.

Что известно о ведущих Евровидения 2020?

Шанталь Янзен

В 40 лет Шанталь Янзен может похвастаться приличной карьерой. После завершения Амстердамского университета искусств она активно снималась в фильмах и выступала в театральных постановках.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от  (@chantaljanzen.official)

Известна Шанталь в Нидерландах и благодаря телешоу. Красавица участвовала в эфирах на канале AVRO, а также была ведущей Gouden Televizier-Ring Gala с 2008 по 2010 год. С 2011-го звезда прошла кастинг на "Голос Нидерландов" и начала вокальную карьеру.

"Шанталь Янзен – одна из самых талантливых ведущих Нидерландов. Хотя песенный конкурс Евровидение является публичным форматом телерадиовещания, мы решили открыть двери для неизвестных талантов и сосредоточиться на том, чтобы показать Европе лучшее, что может предложить наша страна", – рассказал Сиет Беккер.

Эдсилия Ромбли

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от  (@edsiliarombley)

41-летняя Эдсилия Ромбли стала известной после победы на талант-шоу Soundmixshow в 1996-м. С тех пор артистка участвовала в нескольких развлекательных программах, где представила авторские песни. Эдсилия дважды пробовала свои силы на Евровидении и несколько раз представляла результаты голосования национального жюри.

"Она является двукратной участницей песенного конкурса Евровидение, дважды представила баллы и во-второй раз будет ведущей шоу. Эдсилия – одна из самых авторитетных ведущих у нас. И фанаты Евровидения обожают ее", – объяснил Сиет Баккер.

Ян Смит

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от (@jansmit)

А вот артист Ян Смит свой первый хит записал в 10 лет. С тех пор вокалист и ведущий активно развивал свою карьеру, покоряя талант-шоу и национальные премии. Ян Смит хорошо известен как певец в Нидерландах, Бельгии, Германии, Австрии и Швейцарии. Кроме этого, он успешный художник.

Atlas Weekend-2020 назвал первых хедлайнеров фестиваля (Фото, Видео)

"С Яном Смитом мы выбираем опытного художника и ведущего с международным опытом, который за последние 9 лет проявил себя на песенном конкурсе Евровидение, комментируя шоу на национальном канале. Ян также надежный член отборочной комиссии, которая отвечает за выбор голландского вступления", – объяснил выбор Сиет Баккер.

Конкурс стартует 12 мая в Роттердаме. Ожидается, что в шоу примут участие представители 41 государства. Имя победителя мир узнает уже 16 мая во время грандиозного финала песенного конкурса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, Евровидение, Ведущий, Песенный конкурс, Eurovision, Евровидение 2020, Eurovision 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как украсить елку на Новый год 2020, чтобы привлечь удачу
02 Маникюр 2019: интересные идеи новогоднего дизайна (Фото)
03 В лесах Канады охотник снял на видео снежного человека
04 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 6 декабря
05 Трагедия в Одессе: Труханов объявил двухдневный траур
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Епифаний заговорил о переносе Рождества на 25 декабря
Епифаний заговорил о переносе Рождества на 25 декабря
Штрафы за &quot;евробляхи&quot;: в Раде приняли важное решение
Штрафы за евробляхи: в Раде приняли важное решение
Новые изменения в НКРЭКУ: решение Рады
Новые изменения в НКРЭКУ: решение Рады
Эмма Стоун обручилась: кто стал этим счастливчиком? (Фото)
Эмма Стоун обручилась: кто стал этим счастливчиком? (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь