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Четверг, 05.12.2019
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Евровидение 2020: что известно о ведущих песенного шоу (Фото)
Евровидение 2020: что известно о ведущих песенного шоу (Фото)

Евровидения 2020: какие страны уже определили своих представителей (Фото, Видео)

Евровидения 2020: какие страны уже определили своих представителей (Фото, Видео)
22:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Хотя до популярного вокального конкурса Евровидение 2020 остается более 5 месяцев, некоторые страны уже знают имена своих представителей.

В Испании, Бельгии, Болгарии и на Кипре рассекретили информацию об участниках международного проекта.

Согласно официальным данным, организаторы песенного конкурса четырех стран решили не проводить национальный отбор. Поэтому в Бельгии и Испании сразу же объявили имена артистов, которые присоединятся к Евровидению-2020, а затем с конкурсантами определились Кипр и Болгария.

Известно, что Испания входит в так называемую "Большую пятерку", поэтому ее представитель не будет бороться за место в финале Евровидения 2020, а автоматически попадет в список вокалистов главного шоу. Поэтому выступление зажигательного артиста Бласа Канто зрители смогут увидеть в финале песенного конкурса.

Сейчас певец подтвердил информацию об участии в международном проекте и признался, что еще работает над конкурсной песней. Известно, что Блас Канто выберет англоязычную композицию, которую представит публике зимой 2020 года.

Что известно о Бласе Канто?

 
 
 
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Это популярный в Испании певец, который может похвастаться немалой фан-группой. 27-летний Блас Канто уже участвовал в Евровидении, когда выступал в составе группы Auryn. В 2011 году коллектив занял второе место, однако сейчас артист убежден, что ему удастся завоевать главный кубок Евровидение 2020.

С представителем конкурса определились и жители Бельгии. Так, знаменитая группа Hooverphonic выступит в одном из полуфиналов Евровидения 2020. Талантливые музыканты пока не разглашают, с какой песней они будут покорять мир, но она тоже будет англоязычной. Премьера трека запланирована на начало 2020 года, поэтому миллионы поклонников знаменитой группы находятся в ожидании презентации.

Что известно о Hooverphonic?

Бельгийский коллектив, основанный еще в 1995 году. Сначала Hooverphonic пели песни в стиле трип-хопа, однако сейчас их с легкостью можно отнести к лаунжу. Коллектив может похвастаться немалыми тиражами студийных пластинок и саундтреками к фильму "Больше, чем любовь" и сериалу "Академия Амбрелла".

А вот Болгарию будет представлять певица VICTORIA. Артистка только начинает свою карьеру и в 2019 году победила на шоу "Х-фактор". Ее чувственный трек I want to know покорил всю страну, поэтому именно VICTORIA выступит в мае на Евровидении-2020.

"В начале 2019 года я просто не могла представить, сколько возможностей откроется для меня. Я горжусь тем, что представлю Болгарию в Роттердаме. Быть представительницей страны на такой огромной сцене – это большая ответственность и честь", – отметила девушка.

 
 
 
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С именем участника Евровидения 2020 определился и Кипр. Государство будет представлять талантливый вокалист Sandro. Сейчас о 23-летнем артисте ничего неизвестно, однако на официальном сайте конкурса появилось первое фото конкурсанта.

 
 
 
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Публикация от  (@eurovision)

Евровидение 2020: что известно о ведущих песенного шоу (Фото)

Известно, что Евровидение 2020 пройдет в Роттердаме. Наиболее вероятными датами для проведения конкурса в Нидерландах до сих пор остаются 12 мая (первый полуфинал), 14 мая (второй полуфинал) и 16 мая (финал). Страна уже готовится к приему делегаций из 40 стран мира, а организаторы приступили к созданию макета главной сцены. Украина, вероятно, присоединится к вокальному конкурсу. По традиции, в феврале состоится национальный отбор, в результате которого государство представит своего конкурсанта Евровидения 2020.

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Музыка, Представители, Евровидение, Ведущий, Песенный конкурс, Eurovision, Евровидение 2020, Eurovision 2020.
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