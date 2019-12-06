Группа Kazka презентовала новую песню "Твоєї крові" (Видео)

Новости культуры:Совсем скоро мир полностью погрузится в сказочную нирвану, а пока группа продолжает радовать фанатов музыкальными новинками.

Популярная украинская группа KAZKA вслед за песней "Палала" презентовала еще один трек из нового альбома NIRVANA. Композиция получила название "Твоєї крові".

Премьера сингла состоялась в пятницу, 6 декабря, на YouTube-канале трио. "Хотя и бывшие никогда не оставляют твою жизнь просто так, и все же надо выбрать подходящее время и отпустить их навсегда. На самом деле лучшее время - сейчас. Ищи человека, который поможет забыть страхи. О ком смело сможешь сказать: "Мы с тобой одной крови", - прокомментировали свою новую работу музыканты.

Песня "Твоєї крові" с первых секунд влюбила в себя слушателей, о чем они написали в комментариях под роликом.

"Именно этот хит будет близок к успеху "Плакала", "Очень-очень нравится, я в восторге", "Очень стильно", "Это бомбезно, не могу наслушаться", "Шикарная песня", "Это просто космос", - пишут поклонники.

NIRVANA - второй студийный альбом коллектива, который уже успел запомниться поклонникам треками "Пісня сміливих дівчат" и "Палала".