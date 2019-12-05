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Четверг, 05.12.2019
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Лион с Иваном Дорном презентовали совместный трек "Оригами" (Видео)

Лион с Иваном Дорном презентовали совместный трек "Оригами" (Видео)
17:19 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Дорн и Лион уже не впервые работают вместе.

Украинский рэпер Лион выпустил песню "Оригами", записанную с Иваном Дорном.

Как написал Дорн в своем Instagram о новой работе - это "старая история, которая лежала в шкафу уже много лет и тут Лион сдул пыль, а я не против".

Отметим, что Дорн и Лион уже не впервые работают вместе. Ранее они выпускали совместные треки "Лучше, чем вчера" и "Ты всегда в плюсе".

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Напомним, что СКАЙ опубликовала новую видеоработу "Каждый день" - одну из лучших песен своего шестого альбома "Редкие Птицы", получившего награду от Best Music как bestseller 2018 года. Клип презентован на странице группы в Facebook и на YouTube-канале СКАЙ.

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Музыка, Клип, Рэпер, Иван Дорн, Лион, Оригами, Дорн.
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