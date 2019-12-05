Лион с Иваном Дорном презентовали совместный трек "Оригами" (Видео)

Новости культуры:Дорн и Лион уже не впервые работают вместе.

Украинский рэпер Лион выпустил песню "Оригами", записанную с Иваном Дорном.

Как написал Дорн в своем Instagram о новой работе - это "старая история, которая лежала в шкафу уже много лет и тут Лион сдул пыль, а я не против".

Отметим, что Дорн и Лион уже не впервые работают вместе. Ранее они выпускали совместные треки "Лучше, чем вчера" и "Ты всегда в плюсе".

Напомним, что СКАЙ опубликовала новую видеоработу "Каждый день" - одну из лучших песен своего шестого альбома "Редкие Птицы", получившего награду от Best Music как bestseller 2018 года. Клип презентован на странице группы в Facebook и на YouTube-канале СКАЙ.