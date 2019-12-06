Звезда блюз-рока Бет Харт проведет концерт в Киеве на этих выходных (Фото, Видео)

Новости культуры:8 декабря во Киеве состоится концерт Бет Харт – великой американской певицы и автора песен, номинированной на престижную премию Grammy.

Харт называют новой королевой блюза и часто сравнивают с Дженис Джоплин, Билли Холлидей, Тиной Тернер, Эми Уайнхаус. Певица представит в Киеве свой новый альбом War In My Mind. Это будет единственный концерт Бет Харт в Украине в рамках мирового тура.

У Бет Харт такой настойчивый и сильный блюз-роковый голос, он может просто прибить вас к стене, – писало издание The Times. – Некоторые артисты решают петь блюз; а некоторые ним живут.

В Киеве Бет презентует новый альбом War In My Mind, который официально вышел 27 сентября на лейбле Provogue. Его продюсером является Роб Кавалло (Rob Cavallo), который работал с Green Day, Linkin Park, My Chemical Romance, Eric Clapton, the Goo Goo Dolls, Alanis Morissette, Black Sabbath, Phil Collins, Meat Loaf и многими другими суперзвездами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@officialbethhart) 30 Ноя 2019 в 9:52 PST

Это сотрудничество стало важным и серьезным этапом в творчестве певицы. Бет говорит: "Я думаю, что один из самых больших талантов Роба заключается в том, что он полностью позволяет артистам иметь свое собственное видение. У меня не было никаких разочарований ни с одной из этих песен. Больше, чем в любом другом альбоме, который я когда-либо записывала, здесь я открыта для того, чтобы быть самой собой".

Говорят, что ни один концерт Бет Харт не похож на другой, их программа и настроение не повторяются. Поэтому на выступлении в Киеве зрителей ожидает невероятный голос и виртуозное исполнение в широком музыкальном и эмоциональном диапазоне – от интимных блюзовых баллад до драйвовых рок-хитов.

Кто такая Бет Харт?

Американская певица, музыкант, композитор. Звездный путь начала в 1993 году с популярного телешоу Star Search, в котором она получила титул лучшей вокалистки. После этого было множество альбомов, включая мультиплатиновые, успешные мировые турне. В активе Бет два альбома с Joe Bonamassa, сотрудничество со Слэшем из Guns N 'Roses, Нилом Шоном из Journey, совместные выступления с Тадж Махал, Джеффом Беком и даже с легендарным конструктором электрогитары, виртуозом Лесом Полом. Ярким событием для Бет стала работа над пластинкой Bananas группы Deep Purple, на которой впервые в истории коллектива Ян Гиллан позволил звучать еще одному голосу, кроме своего собственного.