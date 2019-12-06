Гарри Стайлс заводит нового друга в своем клипе на песню "Adore You" (Видео)

Новости культуры:Пластинка под названием Fine Line увидит свет 13 декабря.

Бывший участник группы One Direction, певец Гарри Стайлс, отказавшийся от роли принца Эрика в киноадаптации "Русалочки", выпустил новую песню Adore You, а также клип на нее.

Композиция войдет в новый альбом исполнителя Fine Line, релиз которого запланирован на 13 декабря.

Режиссером клипа выступил Дэйв Майерс, работавший с Арианой Гранде и Кендриком Ламаром. В клипе Стайлс играет необычного парня, которого не понимают окружающие.

Напомним, что спустя 2 года после релиза своего сольного альбома британский певец, бывший участник группы One Direction порадовал поклонников новым клипом "Lights Up".