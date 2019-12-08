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Х-фактор 10 сезон 13 выпуск: чем удивил вечер хитов 1990-x и 2000-х (Видео)

Х-фактор 10 сезон 13 выпуск: чем удивил вечер хитов 1990-x и 2000-х (Видео)
08:38 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры:В субботу, 7 декабря, состоялся второй прямой эфир масштабного шоу "Х-фактор".

Восемь самых талантливых участников доказывали судьям и зрителям, что они достойны победы в 10 сезоне.

В 10 сезоне "Х-фактора" звездными тренерами стали: известная певица Настя Каменских, продюсер Игорь Кондратюк, эпатажная артистка Оля Полякова и популярный в образе Верки Сердючки – Андрей Данилко.

Тема второго прямого эфира – музыка 1990-x и 2000-х годов, поэтому было невероятно и ярко.

Также на сцену 10 сезона "Х-фактора" вышли: известная украинская группа "Неангелы" и победитель 6 сезона "Х-фактора" певец Melovin.

Открывали второй прямой эфир 10 сезона "Х-фактора" категория "Группы" Андрея Данилко. "Furman trash polka band" исполнили песню Bee Gees "Stayin Alive".

Андрей Данилко заявил, что до сих пор не может полностью запомнить название группы и даже предлагал сократить название группы на "Furman band".

Дальше покоряла категория "Девушки" Игоря Кондратюка. Он также предложил организовать флешмоб с тегом "девушки побеждают". Элина Иващенко исполнила песню Beyoncé "Single Ladies".

Во время репетиций Элина получила травму колена, поэтому наставник Кондратюк очень переживал за выступление участницы.

Третьим на сцене 10 сезона "Х-фактора" была категория Насти Каменских – "Ребята". Антон Вельбой спел Веселые Ребята "Розовые Розы". Судьи не смогли усидеть на своих местах и танцевали во время выступления парня.

Участник признался, что мама нашла его записную книжку из школы, где были надписи "Х-фактор". Ведь он еще с детства увлекался этим шоу.

Группа "Romax" следующими доказывала, что достойна того, чтобы попасть в финал 10 сезона "Х-фактора". Подопечные Андрея Данилко исполнили украинскую версию песни Ricky Martin "Livin La Vida Loca".

Игорь Кондратюк рассказал, что считает эту группу одной из самых интересных. А Насте Каменских было интересно, как они смогут танцевать.

Оля Полякова после выступления группы сразу предложила саксофонистке "Romax" работу с певицей, ведь ей очень понравились ее ноги.

Наставница Оля Полякова представила следующего участника своей команды "Старше 30", который спел для судей и зрителей. Георгий Колдун Bon Jovi "It'S My Life".

Участник поделился, что у него есть много страхов, в частности с верой в собственные силы. А также, что его брат известный певец Дмитрий Колдун.

Петь во втором прямом эфире следующей вышла Мария Стопник, которая из команды Игоря Кондратюка "Девушки". Она исполнила песню Елка "Мальчик-красавчик".

Игорь Кондратюк заявил, что песня неоднозначная демонстрации вокала, однако подходит, чтобы показать таланты артистизма.

Анна Иваница, которая из команды Оли Поляковой "Старше 30" спела для зрителей и судей 10 сезона "Х-фактора" песню Madonna "La Isla Bonita" со вставкой украинской песни "Ой чорна я си, чорна".

Она рассказала, что парень не поддерживает ее, а также ставит условия: или она покидает проект, или они растаются.

После выступления Оля Полякова заявила, что эту песню навязал канал, хотя наставница была против. Единственная часть выступления, которая удовлетворила певицу, это выполнение украинской композиции.

Завершал прямой эфир 10 сезона "Х-фактора" подопечный Насти Каменских – Артем Забелин. Он исполнил песню Earth, Wind & Fire "September"

Участник поделился, что его вырастила мама, а отец бросил их семью. Он неоднократно чувствовал, что ему очень не хватает отца в жизни.

В 13 выпуске шоу "Х-фактор" 10 сезон двое участников не смогли попасть в следующий прямой эфир и покинули шоу.

В 10 сезоне по результатам зрительского голосования, которое открылось после выступления всех участников, в следующий прямой эфир попали: Элина Иващенко, Георгий Колдун, Антон Вельбой, Мария Стопник, Анна Иваница.

По правилам, тот, кто получил наименьшее количество голосов, навсегда покидает 10 сезон "Х-фактора" без права спеть песню за жизнь. Этим участником стал – "Furman trash polka band".

За право остаться в проекте соревновались: группа "Romax" и Артем Забелин.

Первым завоевывать свое место в следующем прямом эфире вышел подопечный Насти Каменских Артем Забелин с песней Lil Nas X "Old Town Road".

Следующим выступила группа "Romax", исполнившая песню "Видели ночь, гуляли всю ночь до утра". Их наставником является Андрей Данилко.

Андрей Данилко покинул шоу "Х-фактор" просто во время отбора

Настя Каменских отдала свой голос за участника – Артема Забелина. Андрей Данилко проголосовал за свою группу "Romax". Оля Полякова отдала свой голос группе "Romax". Игорь Кондратюк решил проголосовать за "Romax".

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Видео, Х-фактор, Результаты, Песенный конкурс, Талант-шоу, Состав жюри.
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