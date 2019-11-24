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Андрей Данилко покинул шоу "Х-фактор" просто во время отбора

Андрей Данилко покинул шоу "Х-фактор" просто во время отбора
08:58 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Звездный судья Андрей Данилко, которому досталась категория "Группы" в "Х-факторе" 10 сезон, решил не продолжать участие в шоу "Х-фактор" и попрощался с участниками и коллегами.

Большой неожиданностью для поклонников вокального шоу "Х-фактор" закончился 11 выпуск 10 сезона. В нем судьи проекта - Оля Полякова, Настя Каменских, Игорь Кондратюк и Андрей Данилко - получили категории участников, которых должны курировать в предстоящих прямых эфирах.

Данилко досталась категория "Группы", однако многолетний судья Х-фактора разволновался и сделал заявление, которое шокировало как конкурсантов, так и его коллег.

"Вы знаете, может я не прав, но я целый день промучился, - заявил Данилко. - Я сижу, и как будто не оправдываю надежд. Я настолько пустой. Все девочки и мальчики настолько разные, переодеваются, а я все время в черном. Решил что-то поменять, в Бельгии купил одежду для эфира, но смотрю, и я как придурок. Я понимаю, что это важно, но я, наверное, этот проект покину. Потому что у вас может появиться наставник, который вам поможет. Проблема во мне, и когда я думаю, что мне надо выбирать, то понимаю, что не могу это сделать". 

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На этих словах Данилко положил микрофон и покинул зал, оставив коллег в замешательстве.

"Что это за фигня? - выдавила из себя Оля Полякова. - У меня чувство, что я как-то в этом виновата".

Прослушивание категории "Группы" отменили, и участников отправили отдыхать. За кулисами они рассуждали, кого могут поставить взамен - Бабкина, Винника или Нино Катамадзе. Чтобы узнать это, зрителям придется дождаться 12 выпуска шоу.

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Шоу, Андрей Данилко, Знаменитости, Х-фактор, Песенные шоу.
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