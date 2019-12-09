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Понедельник, 09.12.2019
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ONUKA представила этнический клип на песню Zenit (Видео)

ONUKA представила этнический клип на песню Zenit (Видео)
12:11 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Разнообразные локации от карпатских гор до морских простор помогли изобразить всю красоту украинской природы.

Украинская группа электронной музыки, исповедующая народные мотивы в творчестве, обнародовала тематическое видео на песню "Zenit". Видеоработа объединила звуки цимбал и трембит, под которые появились шаманы, сказочные персонажи рек, гор и полей. 

Сегодня, 9 декабря, группа "ONUKA" презентовала долгожданный клип на песню "Zenit" из второго студийного альбома "MOZAЇKA". В своей шестой видеоработе музыкантам удалось воссоздать поликультурность благодаря потрясающим костюмам вымышленных персонажей. Режиссером этноклипа стал саундпродюсер коллектива и муж солистки Евгений Филатов.

Съемки охватили множество живописных уголков нашей страны – карпатские склоны, обширные поля и луга, морскую безграничность и густые мистические леса. Такие пейзажи метко передали национальный колорит. 

"Zenit" несет важный месседж – не только восхищаться просторами природы, но и бережно относиться к ее ресурсам. Так, все костюмы, над которыми работала стилист Леся Патока, создали из 15 мешков одежды, который удалось отыскать на столичных секонд-хендах.

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Презентация феерического наряда состоялась в рамках праздничного вертепа на киевской барахолке Кураж Базар этими выходными. После театрализованного действа музыканты продали пять масок героев клипа на благотворительном аукционе. Им удалось выручить около 39 тысяч гривен.

Я надеюсь, благодаря "Zenit" люди увидят то прекрасное, что нас окружает. Несмотря на проблемы и неурядицы, стремительный ритм или потребности современного мира, иногда нужно остановиться и почувствовать счастье в моменте. Мы видим только то, что мы предпочитаем видеть, – прокомментировала группа презентацию нового клипа.

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Все по теме:

Музыка, Зенит, Песни, Клипы, Украинская группа, ONUKA, Клип на песню Zenit, Этнический клип.
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