Из грязи в князи: знаменитые музыканты, которые выросли в нищете (Фото)

1 Если кто-то думает, что истории о людях, у которых было тяжёлое детство, которые познали нищету, но сумели развернуть свою жизнь на 180 градусов и теперь имеют практически всё, о чём только можно мечтать, это выдумки. Спешим уверить, что в этой жизни случается и такое. Джастин Бибер Он покорил мир в начале XXI века своими хитами, аншлаговыми мировыми турне и заголовками во всех журналах. Джастин достиг невероятного успеха еще в подростковом возрасте, когда чуть ли не каждый подросток в мире был буквально одержим им. Теперь Бибер вырос и женился и чувствует себя вполне "ок" со своим состоянием в 265 миллионов долларов. При этом большинство людей не знает, насколько бедным был Джастин в начале своей карьеры, когда ему приходилось экономить буквально на всем.

2 Селин Дион Эта поп-дива известна своими сенсационными хитами. Селин уже настолько долго работает в музыкальной индустрии, что все забыли, как поначалу ей было не так легко: девушка была младшей из 14 детей, а родители зарабатывали очень мало. В доме у детей не то, что не было своих комнат, Селин и вовсе спала на кровати возле лестницы. Звучит жутковато, но теперь у Селин есть роскошные дома по всему миру, и она может выбрать любую спальню, какую ей захочется. Ее собственный капитал составляет 800 миллионов долларов.

3 Мэрайя Кэри Эта поп-певица является одним из самых популярных музыкантов в мире. Ее песни были номером один в чартах Billboard на протяжении многих лет, и у нее вышло полтора десятка альбомов. Но прежде, чем она достигла большого успеха, Мэрайя была подростком-бунтарем, которая переехала в Манхэттен, где снимала квартиру с другими девушками. Деньги зарабатывались с большим трудом, и Мэрайя спала на матрасе, а после оплаты счетов у нее оставался всего пару долларов. Теперь певице не нужно ни о чем беспокоиться, ведь в банке ее счет перевалил за 300 миллионов.

4 Jay-Z Шон Кори Картер, более известный как Jay Z - американский рэпер, который ведет роскошный образ жизни благодаря тому, что добился большого успеха в различных бизнес-проектах - как в музыкальной индустрии, так и вне ее. Но перед тем, как стать бизнесменом, у Шона была довольно "жесткая" молодость. Сегодня певец, который "стоит" 930 миллионов долларов, до сих пор продолжает писать песни о своем сложном детстве.

5 Дженнифер Лопес Вряд ли можно стать одной из самых известных "див" в Голливуде, если не жить роскошной жизнью. Джей Ло выросла в Бронксе и спала на одной кровати со своими тремя сестрами. Теперь у нее есть куча роскошных особняков, о которых она могла только мечтать, будучи маленькой девочкой. Но это все давалось нелегко, особенно когда девушка ушла из дома, чтобы воплотить в жизнь свою мечту о танцах. Лопес спала на кровати в своей танцевальной студии. Теперь она по сути живет своей мечтой и "стоит" более 400 миллионов долларов.

6 Эминем Детство Эминема было вовсе не "радужным". Как известно фанатам его музыки, Маршалл Брюс Мэтерс III жил в трейлере со своей мамой, прежде чем перебраться в обветшалый дом в неблагополучном районе Детройта. Эминему также пришлось много переезжать между разными домами в Детройте (неизменно в бедных кварталах), потому что его маме не хватало денег. Сейчас Эминем является одним из самых популярных рэперов в мире, а его собственный капитал в 2019 году составляет 210 миллионов долларов.

7 Шанайя Твейн В детстве кантри-певице приходилось нелегко. Шанайя выросла в маленьком канадском городке Тимминс. Ей часто приходилось идти в школу голодной, поскольку ее маме и отчиму зачастую не хватало денег на продукты и арендную плату. Обычным обедом девочки был бутерброд с майонезом. Музыкальные способности Шанайи впервые заметили, когда она выступала на курорте недалеко от своего родного города, чтобы оплатить свои счета. Сейчас Шанайя - одна из самых популярных певцов кантри всех времен, и на ее банковском счете скопилось около 400 миллионов долларов.

8 A$AP Rocky Сегодня Раким Майерс или A$AP Rocky является известным рэпером, но до обретения известности Рокки жил в бедном негритянском Гарлеме (Нью-Йорк). Прежде чем переехать в собственную квартиру, певцу некоторое время пришлось пожить в приюте для бездомных, потому что его родители не могли позволить себе жить самостоятельно. Рэпер не скрывает своего прошлого, потому что он считает, что именно прошлое сделало его тем, кем он является сегодня. Теперь A$AP Rocky не нужно беспокоиться о том, чтобы снять квартиру, ведь на его счету уже 6 миллионов долларов.

9 Долли Партон Знаменитая кантри-певица по сути живет своей мечтой - она поет, и это обеспечило ей огромное состояние. В детстве Долли и не могла мечтать о таком, ведь она выросла в крошечном доме со своими 11 братьями и сестрами. Будущая певица была воспитана в строгом набожном духе, но это не помешало ей начать петь в шестилетнем возрасте. В итоге Долли променяла пасторальную набожную жизнь фермеров на роскошь, которую она сегодня может себе позволить, имея 500 миллионов долларов.