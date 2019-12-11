Злата Огневич снялась в арт-проекте на песню "Чом ти не прийшов" (Видео)

Новости культуры:Популярная певица Злата Огневич, которая потрясла гибкостью тела, обнажилась ради нового арт-проекта.

Украинская певица Злата Огневич презентовала новый клип на народную песню "Чом ти не прийшов", в котором потрясла поклонников смелыми образами.

Это первая концептуальная видеоработа певицы, в которой она решилась обнажиться. Видео было опубликовано на официальном ютуб-канале Огневич.

Ролик, режиссером которого выступил Макс Литвинов, превратился в мини-фильм о жизни певицы и про те запреты, которые накладываются на нас с детства и которые проектируют много событий в нашей уже взрослой жизни. Поэтому в видеоработе есть немало символизмов. Также неожиданым было для многих поклонников увидеть раздетую артистку.

Я не раздеваюсь ради того, чтобы раздеться и показать, какая хорошая у меня фигура. Это совсем не об этом. Это все про символы, как у того же Ларса фон Триера, где каждая деталь пропитана символизмом. Я за искусство в первую очередь, и мне нетрудно быть откровенным, если этого требует творчество, – отметила Злата.