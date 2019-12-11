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На украинском: джазовая звезда LAURA MARTI презентует "особый" альбом

На украинском: джазовая звезда LAURA MARTI презентует "особый" альбом
19:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:13 декабря известная джазовая певица армянского происхождения LAURA MARTI презентует свой альбом " Все буде добре!".

В пластинку вошли исключительно украиноязычные треки, что поразило ее поклонников. 

По словам джазовой звезды, новый альбом – это своеобразная ода любви и жизни. На пластинку "Все буде добре!" вошли 10 треков, которые очаруют каждого меломана. Символично LAURA MARTI запланировала премьеру альбома на 13 декабря, перед новогодне-рождественскими праздниками.

"Это своего рода подарок моим слушателям. А настроение и даже само название альбома – мое пожелание им на целый год вперед!"– рассказала LAURA MARTI.

Знаменитая джазовая певица из Харькова решила немного поэкспериментировать с новыми композициями. Поэтому ее поклонники смогут насладиться треками в стиле поп-музыки, поп-рока, соула и фанка. Кроме этого, впервые за свою карьеру LAURA MARTI решила презентовать украиноязычную пластинку.

Я экспериментирую, но никогда себе не вру. Для меня это самое главное. Я создаю тексты и музыку так, как того требует в этот момент моя душа. Думаю, что именно эту свободу должен иметь настоящий музыкант, артист. Петь нужно только о том, во что сам влюблен и во что искренне веришь. Иначе диалог со слушателем будет искусственным. А это никому не нужно", – призналась артистка.

Как убеждает LAURA MARTI, каждая песня из ее альбома "Все буде добре!"– это история из ее жизни или людей, которые ее окружают. Пожалуй, наиболее трогательным в пластинке будет композиция "Жить", которую певица написала о борьбе молодой девушки за жизнь. Немалый успех предрекают и песням"Очі" и "Вірити в краще". В композициях можно будет узнать и элегантный поп-рок группы Coldplay, меланхолию Земфиры, солнечный фанк Incognito и мягкий лаунж.

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Поддержать новую пластинку взялись представители украинского шоу-бизнеса. Совместно с LAURA MARTI они записали обращение к меломанам, в котором утвердительно заявили: "Все будет добре!". Начала анонс телеведущая Надежда Матвеева, которая вела одноименную программу. Кроме этого, в ролике можно увидеть Джамалу, Василису Фролову, Влада Дарвина, Соломию Витвицкую, LAUD, Антонину Матвиенко, Гайтану и других звезд.

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Музыка, Альбом, Песни, Певица, Лаура Марти.
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