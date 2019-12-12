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Рэпер Stormzy выпустил клип на песню AUDACITY (Видео)

Рэпер Stormzy выпустил клип на песню AUDACITY (Видео)
13:37 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Видеоработа на песню снята в Киеве. Однако рэперу пришлись по душе совсем не достопримечательности столицы.

Британский рэпер обнародовал трек "AUDACITY", который записан в дуэте с еще одним исполнителем Headie One. 

Рэпер Stormzy представил видеклип на песню "AUDACITY", которая является частью второго альбома певца "Heavy is the head". Его релиз состоится уже завтра, 13 декабря. В альбом войдет 16 композиций, над которыми исполнитель работал около двух с половиной лет.

В клипе далеко не каждый украинец сможет узнать Киев. Ведь съемки проходили не в историческом центре, а в промышленных окрестностях. Экранизация сцен на фоне пламени и опасных гонок на мотоциклах происходила вблизи станции меторо Выдубичи. Stormzy бесстрашно ехал на крыше грузовика, напевая на камеру, а также противостоял тем, кто пренебрежительно относился к людям.  

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Работа над видео продолжалась в сотрудничестве с украинской командой "23/32 Films".

Stormzy не единственный иностранный исполнитель, с кем работала украинская компания "23/32 Films". В прошлом году победительница Евровидения 2018 из Израиля Netta снимала в Киеве клип на песню "Bassa Sababa". На видео можно увидеть Дарницкий мост и интерьер библиотеки Вернадского.

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Музыка, Рэп, Песни, Audacity, Трек, Stormzy, Музыкальный трек, Рэпер Stormzy.
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